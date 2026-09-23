Утренняя атака рф на Киев унесла жизнь человека, число пострадавших растет
Киев • УНН
В результате утренней атаки рф на Киев погиб один человек, еще семеро пострадали. Четыре человека находятся в больницах.
Российская атака на Киев унесла жизнь человека, известно еще о 7 пострадавших. Об этом 23 сентября сообщили мэр Киева Виталий Кличко и в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
К сожалению, в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате сегодняшней вражеской атаки
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число пострадавших приближается к десяти.
"В результате атаки врага в столице пострадали 8 человек. Один из раненых, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, умер в больнице. В настоящее время в стационарах городских больниц находятся 4 пострадавших", - написал Кличко в соцсетях.
"По состоянию на 10:00 в результате вражеской атаки на столицу погиб 1 человек и пострадали 7 человек", - подтвердили в КГВА.
Последствия утренней атаки рф, по данным Кличко, фиксируют в трех районах столицы.
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