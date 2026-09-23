Утренняя атака рф на Киев унесла жизнь человека, число пострадавших растет

Последствия попадания в Голосеевском районе Киева. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Российская атака на Киев унесла жизнь человека, известно еще о 7 пострадавших. Об этом 23 сентября сообщили мэр Киева Виталий Кличко и в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

К сожалению, в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате сегодняшней вражеской атаки - указали в КГВА в соцсетях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число пострадавших приближается к десяти.

"В результате атаки врага в столице пострадали 8 человек. Один из раненых, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, умер в больнице. В настоящее время в стационарах городских больниц находятся 4 пострадавших", - написал Кличко в соцсетях.

"По состоянию на 10:00 в результате вражеской атаки на столицу погиб 1 человек и пострадали 7 человек", - подтвердили в КГВА.

Последствия утренней атаки рф, по данным Кличко, фиксируют в трех районах столицы.

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Последствия попадания в Голосеевском районе Киева. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН