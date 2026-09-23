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Тейлор Свифт анонсировала новую песню "Patient Zero"

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Тейлор Свифт анонсировала сингл "Patient Zero", который выйдет 25 сентября. Перед объявлением поклонники разгадывали её скрытые намёки.

Тейлор Свифт анонсировала новую песню "Patient Zero"

Американская певица Тейлор Свифт анонсировала новый сингл "Patient Zero", который выйдет 25 сентября. Новую песню артистка представит менее чем через год после выхода альбома "The Life of a Showgirl", сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Я с нетерпением ждала возможности сообщить вам, что мой новый сингл "Patient Zero" выйдет 25 сентября (!!!!!!!!!!!!!)

— написала Свифт в соцсетях.

Анонсу предшествовали многочисленные намеки, которые поклонники певицы воспринимали как традиционные для нее "пасхалки". В частности, внимание привлекло появление Свифт в видеоскетче на церемонии "Эмми-2026" 14 сентября.

Фанаты пытались разгадать намеки Свифт

Во время скетча певица загадочно заявила, что то, что они ищут, "спрятано у всех на виду". После этого поклонники предполагали, что Свифт может готовить переиздание дебютного альбома "Taylor Swift" или ранее не издававшиеся композиции из "Reputation".

Новые предположения появились 21 сентября, когда на официальном сайте артистки заметили скрытую третью страницу документа. Уже на следующий день Свифт раскрыла тайну, объявив о выходе "Patient Zero".

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Степан Гафтко

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