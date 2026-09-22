"Если будет необходимо" - Трамп ответил, применит ли санкции против рф

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости готов применить "закон Грэма", касающийся санкций против россии. Об этом Трамп заявил на Генеральной Ассамблее ООН, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе мы подписали закон Грэма. Если будет необходимо - мы применим положения этого закона, чтобы остановить убийства - сказал Трамп.

Дополнение

Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против россии и возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.

Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций и тарифов против россии и продолжении ограничений в отношении Ирана. Закон допускает пошлины до 100% для покупателей российских энергоносителей.