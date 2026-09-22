“Якщо буде необхідно” - Трамп відповів, чи застосує санкції проти рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі потреби він готовий застосувати "закон Грема", який стосується санкцій проти росії. Про це Трамп заявив на Генасамблеї ООН, передає УНН.

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Минулого тижня ми підписали закон Грема. Якщо буде необхідно - ми застосуємо положення цього закону, щоб зупинити вбивства - сказав Трамп.

Доповнення

Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.

Дональд Трамп підписав закон про розширення санкцій і тарифів проти росії та продовження обмежень щодо Ірану. Закон допускає мита до 100% для покупців російських енергоносіїв.