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“Якщо буде необхідно” - Трамп відповів, чи застосує санкції проти рф

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Трамп заявив в ООН, що за потреби застосує закон Грема для припинення вбивств. Документ посилює санкції та допускає мита до 100%.

“Якщо буде необхідно” - Трамп відповів, чи застосує санкції проти рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі потреби він готовий застосувати "закон Грема", який стосується санкцій проти росії. Про це Трамп заявив на Генасамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

Минулого тижня ми підписали закон Грема. Якщо буде необхідно - ми застосуємо положення цього закону, щоб зупинити вбивства

 - сказав Трамп.

Доповнення

Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.

Дональд Трамп підписав закон про розширення санкцій і тарифів проти росії та продовження обмежень щодо Ірану. Закон допускає мита до 100% для покупців російських енергоносіїв.

Павло Башинський

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