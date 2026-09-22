Новообрані депутати держдуми рф нібито закликають відвести російські війська з Лиманського напрямку – «АТЕШ»

Група новообраних депутатів держдуми рф нібито готує непублічне звернення до міністра оборони росії андрія бєлоусова із закликом відвести війська з проблемних ділянок на Лиманському напрямку в Україні. Про це заявив партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на власні джерела, пише УНН.

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За твердженням руху, йдеться про депутатів, родичі яких загинули на війні проти України. Вони нібито пояснюють необхідність відведення військ великими втратами та проблемами з керованістю російських підрозділів.

Також у майбутньому зверненні, як стверджує "АТЕШ", депутати критикують начальника Генштабу рф валерія герасимова та звинувачують російське військове керівництво у систематичному викривленні інформації про ситуацію на фронті.

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За даними руху, ситуація пов'язана з бойовими діями на півночі Донецької області в районі Лимана, де Сили оборони України проводять операцію "Вівальді".

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Агенти "АТЕШ" у складі російського угруповання військ "Центр" стверджують, що українські сили мають на цій ділянці суттєву технологічну перевагу. Зокрема, російські військові нібито повідомляють про застосування Силами оборони нових роботизованих систем, які завдають їм значних втрат.

Незалежного підтвердження інформації про підготовку депутатами такого звернення наразі немає.

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