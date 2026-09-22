США закуповують українські розвідувальні дрони Raybird на понад $10 млн: чим вони так зацікавили американців

Міністерство оборони США уклало контракт на закупівлю українських розвідувальних безпілотників ACS-3 Raybird виробництва компанії Skyeton вартістю $10,64 млн. Дрони вже виконали тисячі бойових місій в Україні, повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Кількість замовлених безпілотників та перелік супутнього обладнання не розголошують. Виконати контракт мають до 15 грудня 2026 року.

Raybird активно використовують українські військові. Станом на березень 2026 року безпілотники мали понад 350 тис. годин нальоту, а втрати під час тисяч бойових місій становили близько 10%.

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Raybird також привернув увагу Великої Британії, де його планують виробляти на спільному українсько-британському підприємстві Skyeton Prevail Solutions. Під час навчань у Британії дрон зміг виявити кілька цілей і залишитися непоміченим.

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ACS-3 Raybird важить 23 кг і може нести до 6 кг корисного навантаження. Безпілотник здатний підніматися на висоту до 5,5 км, долати до 2500 км та перебувати в повітрі до 24 годин.

На Raybird можна встановлювати мультисенсорні системи спостереження, камери для аерофотозйомки, радари із синтезованою апертурою та обладнання для виявлення радіочастотних випромінювачів. Супутниковий зв'язок дозволяє керувати безпілотником на значних відстанях.

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