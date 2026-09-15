БПЛА "Орлан": характеристики, види та небезпеки

російський "Орлан-10" є одним із основних розвідувальних БПЛА армії рф. Апарат із розмахом крила 3,1 м може використовувати оптичні та тепловізійні камери, засоби РЕБ і ретранслятори зв’язку, а в повітрі здатний перебувати до 16 годин. УНН розповідає про характеристики дрона, і яку небезпеку він несе.

Деталі

"Орлан-10" - це російський багатоцільовий (для вирішення військових і цивільних завдань) безпілотний літальний апарат, розроблений ТОВ "Спеціальний технологічний центр", що знаходиться у санкт-петербурзі, і активно використовуваний російськими збройними силами - насамперед для розвідки та коригування вогню.

Розроблений у 2010 році. Серійно виробляється з 2012 року, з того часу зазнав кількох модифікацій. З 2022 року росія використовує ці безпілотники у війні проти України.

Характеристики БПЛА

Російський дрон має наступні характеристики:

розмах крила: 3,1 м;

довжина фюзеляжу: 1,8 м;

маса порожнього дрона - 12,5 кг;

корисне навантаження: до 5 кг (оптичні камери, тепловізори, передавачі тощо);

злітна маса: до 18 кг;

дальність польоту: до 120 км (у нових версіях до 600 км з ретрансляцією);

час перебування в повітрі: до 16 годин;

максимальна висота польоту: 5 км над рівнем моря;

швидкість апарата: 90–150 км/год;

зліт: з катапульти;

посадка: з парашутом.

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Склад комплексу

"Орлан-10" - призначений для розвідки, радіоелектронної боротьби та інших завдань, тобто це не ударний дрон. Він розрахований на польове використання та здатний працювати у віддалених районах без постійної інфраструктури.

До стандартного комплекту входять:

до чотирьох безпілотних літальних апаратів “Орлан-10” (для роботи по черзі або одночасно);

пульт управління (на базі ноутбука або захищеного планшета в кейсі, може розміщуватися в автомобілі);

наземна антенна система (для прийому відео, телеметрії та дистанційного керування апаратом);

катапульта (пневматична або механічна) для запуску дрона з ґрунтової площадки;

складні щогли, засоби зв’язку, акумулятори та комплект запчастин для обслуговування.

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"Орлан-10" здатний нести різне обладнання залежно від завдань. Це можуть бути оптичні та цифрові камери для фото- та відеоспостереження (у тому числі Full HD та з можливістю зуму), ІЧ-камери та тепловізори, які дають змогу виявляти техніку та людей вночі або в тумані. Також безпілотник несе радіопеленгатори та засоби РЕБ, які використовують для виявлення джерел зв’язку, наведення вогню та глушіння сигналів, а також передавачі зв’язку та ретранслятори, що забезпечують зв’язок між підрозділами у складному рельєфі.

БПЛА продовжують залишатися доволі небезпечним фактором на полі бою. Баражуючи над позиціями цей дрон може визначити координати цілей, а під час артнальоту здійснює коригування вогню у режимі онлайн-передачі даних.

Для розвідки тилових позицій "Орлан-10" може використовуватись в автономному режимі, коли дрон летить заданим маршрутом по GPS-координатах та веде запис на внутрішню пам’ять.

"Орлан-10" як і будь-який малогабаритний дрон, доволі важко помітити, як очима, так і на радарі. А також доволі складно збити. Саме тому розробники по всьому світу досі знаходяться у пошуках надійного засобу боротьби з дронами такого класу. Тому поки використовується комбінація заходів протидії зі станцій радіоелектронної боротьби та вогневого ураження.

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