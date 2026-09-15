США вперше розмістили на орбіті власну космічну зброю

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Сполучені Штати вперше публічно визнали, що розмістили на орбіті власну наступальну зброю, призначену для "контролю космічного простору". Про це заявив міністр ВПС США Трой Мейнк, повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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Мейнк не розкрив тип озброєння та його характеристики. За словами американського посадовця, нова система потенційно може використовуватися для знищення супутника противника, якщо той застосовуватиметься для наведення на американські війська або космічні апарати.

Це важливо з точки зору стримування – заявив Мейнк, додавши, що нова зброя має захищати американські сили від ворожих дій.

США вперше визнали наступальні можливості в космосі

The Washington Post зазначає, що це перший випадок, коли Вашингтон публічно визнав наявність власної наступальної системи на орбіті. Раніше США протягом кількох років попереджали про розвиток росією та Китаєм засобів для наступальних операцій у космосі, зокрема лазерних систем і засобів придушення супутників.

Паралельно США розробляють мережу космічних ракет, яку розглядають як один з елементів майбутньої системи протиракетної оборони Golden Dome.

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