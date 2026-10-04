Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад 8,5 млрд євро - Зеленський

Україна та Німеччина підписали 15 угод і документів, загальна сума яких перевищує вісім мільярдів євро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає УНН.

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Сьогодні у нас із Фрідріхом Мерцом дуже продуктивна зустріч. Є новий пакет підтримки для України - комплексний пакет, більш ніж мільярд триста мільйонів євро. Це зброя, яка допоможе зараз, також підтримка для нашої енергетики перед зимою - важливий енергетичний пакет - заявив президент України.

Окремо сторони обговорили також потребу України в системах протиповітряної оборони.

На сьогодні у нас 15 угод та документів, і більшість із них – про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей - більш ніж вісім з половиною мільярдів євро. Була підписана спеціальна домовленість, яка створює більше можливостей в нашій спільній протидії дронам. Дякую Німеччині, дякую тобі, Фрідріху, дякую всій Європі за те, що ви з Україною і допомагаєте нам захищати життя - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва для зустрічі із Зеленським. Він пообіцяв подальшу підтримку України напередодні зими.