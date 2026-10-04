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The New York Times

Украина и Германия подписали 15 соглашений на сумму более 8,5 млрд евро — Зеленский

Киев • УНН

 • 7594 просмотра

Украина и Германия подписали 15 документов в сфере безопасности и экономики на сумму более 8,5 млрд евро. Пакет поддержки превышает €1,3 млрд.

Украина и Германия подписали 15 соглашений на сумму более 8,5 млрд евро — Зеленский

Украина и Германия подписали 15 соглашений и документов, общая сумма которых превышает восемь миллиардов евро. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Детали

Сегодня у нас с Фридрихом Мерцем очень продуктивная встреча. Есть новый пакет поддержки для Украины — комплексный пакет стоимостью более миллиарда трехсот миллионов евро. Это оружие, которое поможет сейчас, а также поддержка нашей энергетики перед зимой — важный энергетический пакет

 — заявил президент Украины.

Отдельно стороны также обсудили потребность Украины в системах противовоздушной обороны.

На сегодняшний день у нас 15 соглашений и документов, и большинство из них — о взаимодействии в сфере безопасности, производства, соответствующих закупок, наших заказах для немецкой промышленности, совместных проектах в Украине. Общая стоимость достигнутых сегодня договоренностей — более восьми с половиной миллиардов евро. Было подписано специальное соглашение, которое создает больше возможностей для нашего совместного противодействия дронам. Спасибо Германии, спасибо тебе, Фридрих, спасибо всей Европе за то, что вы с Украиной и помогаете нам защищать жизни

— заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев для встречи с Зеленским. Он пообещал дальнейшую поддержку Украины накануне зимы.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Фридрих Мерц
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Украина