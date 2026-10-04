Канцлер Німеччини Мерц вперше з 2025 року несподівано прибув до Києва

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вранці 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом – уперше з травня 2025 року. Він заявив про необхідність посиленої підтримки України напередодні зими та має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє DW, пише УНН.

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Одразу після прибуття на київський вокзал Мерц наголосив, що найближчі тижні будуть особливо важливими для України.

Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі тижні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас – заявив канцлер.

Мерц зустрінеться із Зеленським

Глава німецького уряду також звернув увагу на наближення вже п'ятої зими повномасштабної війни та російські удари по українській енергетичній і цивільній інфраструктурі.

Скоро для людей настане п'ята воєнна зима. росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором – наголосив Мерц.

Під час зустрічі із Зеленським канцлер планує запевнити Україну в подальшій підтримці Німеччини. Він також відзначив співпрацю німецьких та українських компаній у розробці технологій, які, за його словами, посилюють безпеку обох держав.

Мерц попередив про нові гібридні атаки росії та пообіцяв підтримку Україні