Канцлер Німеччини Мерц вперше з 2025 року несподівано прибув до Києва
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва для зустрічі із Зеленським. Він пообіцяв подальшу підтримку України напередодні зими.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вранці 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом – уперше з травня 2025 року. Він заявив про необхідність посиленої підтримки України напередодні зими та має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє DW, пише УНН.
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Одразу після прибуття на київський вокзал Мерц наголосив, що найближчі тижні будуть особливо важливими для України.
Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі тижні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас
Мерц зустрінеться із Зеленським
Глава німецького уряду також звернув увагу на наближення вже п'ятої зими повномасштабної війни та російські удари по українській енергетичній і цивільній інфраструктурі.
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Під час зустрічі із Зеленським канцлер планує запевнити Україну в подальшій підтримці Німеччини. Він також відзначив співпрацю німецьких та українських компаній у розробці технологій, які, за його словами, посилюють безпеку обох держав.
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