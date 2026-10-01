Мерц попередив про нові гібридні атаки росії та пообіцяв підтримку Україні

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler Purchase Licensing Rights

У четвер канцлер ФРН Фрідріх Мерц попередив, що Німеччина стикається зі зростанням кількості гібридних атак з боку росії, і пообіцяв продовжувати підтримку України напередодні зими, яка, ймовірно, стане найсуворішою з початку російського вторгнення у 2022 році, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що німецька влада неодноразово попереджала, що росія веде гібридну кампанію, яка включає атаки безпілотників і кібератаки, звинувачуючи москву в причетності до спроби атаки безпілотника на аеропорт Лейпцига в серпні.

"Ми готуємося до нових гібридних атак, зокрема й серйозних", — заявив Мерц під час промови з нагоди вручення Альянсу НАТО Вестфальської премії миру 2026 року.

москва відкидає звинувачення з боку західних урядів та розвідувальних служб.

У свою чергу, виступаючи в четвер на форумі експертів із питань росії, диктатор володимир путін заявив, що москва не збирається атакувати іноземні заводи, які виробляють зброю для України, але російські спецслужби повинні уважно стежити за цією сферою.

Позиції Мерца та його консервативної політичної сили суттєво послабилися після виборів у двох східнонімецьких землях минулого місяця, на яких перемогла ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

AfD критикує Німеччину та її західних союзників за надання Україні військової допомоги на мільярди євро. Партія прагне відновити відносини з Москвою та відновити постачання дешевої нафти й газу, припинене у 2022 році.

путін на тлі погроз ядеркою зробив заяву щодо міжнародних конфліктів та "катастрофічних сценаріїв"

Додамо

Мерц заявив, що Німеччина прагне відновити "стабільні, передбачувані відносини з росією" у слушний момент, додавши, що наразі немає жодних ознак готовності москви завершити війну в Україні.

"Ми не прагнемо принизити російський народ чи дестабілізувати російську державу. Але Росія повинна припинити війну й утриматися від гібридних атак на Європу", — сказав він.

Мерц, який ініціював виділення сотень мільярдів євро на відновлення збройних сил Німеччини, зазначив, що на Україну, ймовірно, чекає найсуворіша зима з моменту російського вторгнення, і що Німеччина, як найпотужніша держава Центральної Європи, несе особливу відповідальність за надання допомоги. "Ми не посередники; ми стоїмо на боці свободи, і саме тому ми стоїмо на боці України".

Мерц заявив, що Німеччина та її союзники не можуть дозволити розколоти себе гібридними атаками, кампаніями в соціальних мережах чи "гаслами партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та її російських покровителів".

Навіть ядеркою - путін погрожує застосуванням усіх видів озброєння