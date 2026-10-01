Удар "шахеда" по школі в Києві - як виглядає навчальний заклад після атаки рф (фоторепортаж)

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф по школі у Солом’янському районі Києва, зазначивши, що російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари. про це Зеленський написав у Telegram. УНН показує кадри з місця події.

У Києві рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці влучання російського "шахеда" у звичайну школу. На щастя, діти та вчителі під час тривоги перебували в укритті – обійшлося без поранених. Була пожежа на третьому поверсі школи, частково зруйнована стіна, пошкоджені вікна та двері. Російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари