Удар "шахеда" по школі в Києві - як виглядає навчальний заклад після атаки рф (фоторепортаж)
Київ • УНН
російський дрон влучив у школу Солом’янського району Києва. Діти й працівники були в укритті, постраждалих немає.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф по школі у Солом’янському районі Києва, зазначивши, що російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари. про це Зеленський написав у Telegram. УНН показує кадри з місця події.
У Києві рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці влучання російського "шахеда" у звичайну школу. На щастя, діти та вчителі під час тривоги перебували в укритті – обійшлося без поранених. Була пожежа на третьому поверсі школи, частково зруйнована стіна, пошкоджені вікна та двері. Російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари
Він додав, що Україна розраховує на додатковий тиск від партнерів на росію і додаткові пакети підтримки для України.
Працюємо щодо кожної такої домовленості. Дякую всім, хто допомагає Україні та українцям
Доповнення
Голова Солом'янської РДА Сергій Мовенко заявив: "Ворог продовжує завдавати масовані дронові атаки по місту Києву, зокрема сьогодні трапилось чергове влучання в один із закладів освіти Солом'янського району. В результаті потрапляння безпілотника біля другого та третього поверху було загоряння, яке завдяки ДСНС відпрацьовано відмінно, дуже швидко локалізовано. Також було на другому поверсі знайдено бойову частину безпілотника, приїхали піротехніки, ліквідація завершилась. Під час інциденту всі учні та персонал перебували в безпечному місці в укриттях, постраждалих та поранених немає.
Голова Солом'янської РДА Сергій Мовенко. Відео: Андрій Ходьков, фотограф УНН
Він додав, що піротехніки та фахівці з'ясовують по уламкам, якого виду був безпілотник.
"Буде інформація трішки згодом", - додав Мовенко.
Рятувальники розпочали демонтаж частини знищеної будівлі. Відео: Андрій Ходьков, фотограф УНН
Нагадаємо
У Соломʼянському районі столиці ворожий безпілотник влучив в будівлю загальноосвітньої школи. Унаслідок удару виникла пожежа.
Бойова частина російського безпілотника, який впав на школу в Солом’янському районі Києва, не здетонувала. На момент атаки в навчальному закладі перебували 104 дитини та 60 працівників.