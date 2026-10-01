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Головний спонсор "Манчестер Сіті" пригрозив АПЛ судовим позовом

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Etihad заперечує неналежні комерційні домовленості та заявляє про шкоду репутації. Авіакомпанія розглядає юридичний захист проти АПЛ.

Головний спонсор "Манчестер Сіті" пригрозив АПЛ судовим позовом

Авіакомпанія Etihad Airways розглядає можливість судового позову проти англійської футбольної Прем'єр-ліги після оприлюднення рішення у справі про фінансові порушення клубу "Манчестер Сіті". Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що спонсор клубу заперечує свою причетність до неналежних комерційних домовленостей. При цьому у компанії вважають, що поширена інформація завдала шкоди її репутації.

Публічне повідомлення Прем’єр-лігою висновків комісії після періоду вибіркових витоків та звітів створило ще більш шкідливі наслідки для Etihad, незважаючи на те, що авіакомпанія не була названа у відредагованих опублікованих висновках. Прем’єр-ліга жодного разу не зверталася до Etihad та не взаємодіяла з нею в процесі, пов’язаному з висновком комісії

- йдеться у заяві компанії.

Там також зазначають, що Прем’єр-ліга не надала Etihad можливості представити свою позицію. Тож тепер авіакомпанія розглядає юридичні способи захисту своїх інтересів та підтверджує підтримку "Манчестер Сіті".

Нагадаємо

Керівництво англійської Прем’єр-ліги офіційно визнало "Манчестер Сіті" винним у фінансових махінаціях.

Раніше "Манчестер Сіті" визнали винним майже за всіма пунктами обвинувачення в порушенні фінансових правил англійської Прем’єр-ліги.

"Манчестер Сіті" оголосив про призначення Енцо Марески головним тренером29.06.26, 17:43 • 5430 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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