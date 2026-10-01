Головний спонсор "Манчестер Сіті" пригрозив АПЛ судовим позовом
Київ • УНН
Etihad заперечує неналежні комерційні домовленості та заявляє про шкоду репутації. Авіакомпанія розглядає юридичний захист проти АПЛ.
Авіакомпанія Etihad Airways розглядає можливість судового позову проти англійської футбольної Прем'єр-ліги після оприлюднення рішення у справі про фінансові порушення клубу "Манчестер Сіті". Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.
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Зазначається, що спонсор клубу заперечує свою причетність до неналежних комерційних домовленостей. При цьому у компанії вважають, що поширена інформація завдала шкоди її репутації.
Публічне повідомлення Прем’єр-лігою висновків комісії після періоду вибіркових витоків та звітів створило ще більш шкідливі наслідки для Etihad, незважаючи на те, що авіакомпанія не була названа у відредагованих опублікованих висновках. Прем’єр-ліга жодного разу не зверталася до Etihad та не взаємодіяла з нею в процесі, пов’язаному з висновком комісії
Там також зазначають, що Прем’єр-ліга не надала Etihad можливості представити свою позицію. Тож тепер авіакомпанія розглядає юридичні способи захисту своїх інтересів та підтверджує підтримку "Манчестер Сіті".
Нагадаємо
Керівництво англійської Прем’єр-ліги офіційно визнало "Манчестер Сіті" винним у фінансових махінаціях.
Раніше "Манчестер Сіті" визнали винним майже за всіма пунктами обвинувачення в порушенні фінансових правил англійської Прем’єр-ліги.
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