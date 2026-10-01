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Главный спонсор «Манчестер Сити» пригрозил АПЛ судебным иском

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Etihad отрицает ненадлежащие коммерческие договорённости и заявляет об ущербе репутации. Авиакомпания рассматривает возможность юридической защиты против АПЛ.

Главный спонсор «Манчестер Сити» пригрозил АПЛ судебным иском

Авиакомпания Etihad Airways рассматривает возможность судебного иска против английской Премьер-лиги после обнародования решения по делу о финансовых нарушениях клуба «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что спонсор клуба отрицает свою причастность к ненадлежащим коммерческим договорённостям. При этом в компании считают, что распространённая информация нанесла ущерб её репутации.

Публичное сообщение Премьер-лигой выводов комиссии после периода выборочных утечек и отчётов создало ещё более вредные последствия для Etihad, несмотря на то, что авиакомпания не была названа в отредактированных опубликованных выводах. Премьер-лига ни разу не обращалась к Etihad и не взаимодействовала с ней в процессе, связанном с выводом комиссии

- говорится в заявлении компании.

Там также отмечают, что Премьер-лига не предоставила Etihad возможности представить свою позицию. Поэтому теперь авиакомпания рассматривает юридические способы защиты своих интересов и подтверждает поддержку «Манчестер Сити».

Напомним

Руководство английской Премьер-лиги официально признало «Манчестер Сити» виновным в финансовых махинациях.

Ранее «Манчестер Сити» признали виновным почти по всем пунктам обвинения в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" объявил о назначении Энцо Марески главным тренером29.06.26, 17:43 • 5430 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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