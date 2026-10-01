Главный спонсор «Манчестер Сити» пригрозил АПЛ судебным иском

Авиакомпания Etihad Airways рассматривает возможность судебного иска против английской Премьер-лиги после обнародования решения по делу о финансовых нарушениях клуба «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Отмечается, что спонсор клуба отрицает свою причастность к ненадлежащим коммерческим договорённостям. При этом в компании считают, что распространённая информация нанесла ущерб её репутации.

Публичное сообщение Премьер-лигой выводов комиссии после периода выборочных утечек и отчётов создало ещё более вредные последствия для Etihad, несмотря на то, что авиакомпания не была названа в отредактированных опубликованных выводах. Премьер-лига ни разу не обращалась к Etihad и не взаимодействовала с ней в процессе, связанном с выводом комиссии