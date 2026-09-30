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Посол США в НАТО призвал усилить поддержку Украины из-за действий рф

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

Мэтью Уитакер заявил, что российские гибридные действия должны побудить союзников к ещё большей поддержке Украины. Эстония и Германия связывают недавние инциденты с рф.

Посол США в НАТО призвал усилить поддержку Украины из-за действий рф

Ответом на российскую гибридную войну должна быть большая поддержка Украины. Об этом заявил посол Соединённых Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер, сообщает Euronews, передаёт УНН.

Детали

Есть много последствий, которые иногда очевидны, а иногда, знаете, не подлежат общему обнародованию, и это может произойти, но суть в том, что если Россия причастна к недавним инцидентам в Европе - повторяю, Эстония и Германия связывают это с двумя недавними инцидентами, - то почему русские это делают? Причина заключается в том, чтобы, знаете, заставить союзников не так сильно поддерживать Украину, и ответ на это - ещё большая поддержка Украины

- заявил Уитакер.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Эстония установила причастность рф к поджогу оборонного предприятия, поставляющего технику Украине.

В то же время немецкие спецслужбы усилили наблюдение за российским посольством в Берлине.

Евгений Устименко

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