Посол США в НАТО призвал усилить поддержку Украины из-за действий рф
Киев • УНН
Мэтью Уитакер заявил, что российские гибридные действия должны побудить союзников к ещё большей поддержке Украины. Эстония и Германия связывают недавние инциденты с рф.
Ответом на российскую гибридную войну должна быть большая поддержка Украины. Об этом заявил посол Соединённых Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер, сообщает Euronews, передаёт УНН.
Детали
Есть много последствий, которые иногда очевидны, а иногда, знаете, не подлежат общему обнародованию, и это может произойти, но суть в том, что если Россия причастна к недавним инцидентам в Европе - повторяю, Эстония и Германия связывают это с двумя недавними инцидентами, - то почему русские это делают? Причина заключается в том, чтобы, знаете, заставить союзников не так сильно поддерживать Украину, и ответ на это - ещё большая поддержка Украины
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Эстония установила причастность рф к поджогу оборонного предприятия, поставляющего технику Украине.
В то же время немецкие спецслужбы усилили наблюдение за российским посольством в Берлине.