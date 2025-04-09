Украина договорилась с Эстонией о запуске автобусных маршрутов на беспаритетной основе

Украина и Эстония договорились об открытии новых автобусных маршрутов на беспаритетной основе сроком на 5 лет. Украинские перевозчики будут тратить меньше времени на создание сетей.