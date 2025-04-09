$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28232 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 41296 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47647 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54462 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66768 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56433 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55690 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119336 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81651 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226026 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86986 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20096 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17019 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15825 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17434 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87035 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119336 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226026 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403122 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395558 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10873 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15856 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17051 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20127 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75074 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Эстония

Новости по теме

Жилье в ЕС стремительно дорожает: цены на покупку выросли на 5%, аренда – более чем на 3%

С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).

Новости Мира • 9 апреля, 08:13 • 1406 просмотра

Эстония хочет разрешить своим военным топить подозрительные суда: как это будет работать

Эстония хочет предоставить военным право применять силу к судам, которые могут повредить инфраструктуру. В крайнем случае, судно могут затопить после эвакуации экипажа.

Новости Мира • 8 апреля, 09:13 • 10998 просмотра

ЕС отказал Литве и Эстонии в финансировании проекта "стена беспилотников" для защиты своих границ

Евросоюз отклонил заявку Литвы и Эстонии на финансирование «стены дронов» для мониторинга границ и борьбы с беспилотниками. Страны будут искать другие источники финансирования.

Новости Мира • 7 апреля, 11:46 • 9026 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

Британские военные обнаружили скрытые датчики РФ в морях вокруг Британии. Вероятно, их использовали для шпионажа за атомными подводными лодками.

Новости Мира • 6 апреля, 15:42 • 18364 просмотра

"Венгрия играет в команде путина": Эстония призывает лишить Орбана права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к жесткой позиции в отношении Виктора Орбана. Он предложил применить статью 7 Договора о ЕС, чтобы "заблокировать" венгерского премьера.

политика • 6 апреля, 05:15 • 10629 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

Если Венгрия заблокирует санкции против рф, ЕС может вернуть путину 240 млрд евро замороженных активов. Эстония призывает конфисковать эти средства.

Новости Мира • 5 апреля, 14:36 • 23760 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.

Война • 5 апреля, 12:00 • 21536 просмотра

российские войска усиливают давление на всех участках фронта - эстонская разведка

Российские войска наращивают давление на всех участках фронта, осуществляя около 200 атак в сутки. Основное направление – Покровское, где рф пытается истощить украинские ресурсы.

Война • 4 апреля, 11:41 • 5892 просмотра

США хотят от Европы продолжения закупок американского оружия, несмотря на план ЕС - Reuters

США требуют от ЕС продолжения закупок американского оружия. Это происходит на фоне стремления Европы развивать собственную оборонную промышленность, ограничивая роль компаний из США и Британии.

Экономика • 2 апреля, 13:57 • 22779 просмотра

Норвегия не планирует выход из Оттавской конвенции, как это хочет сделать Финляндия - МИД

Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции и критикует Финляндию за намерение сделать это. У Норвегии современная система обороны, поэтому она не беспокоится об изменениях.

Новости Мира • 2 апреля, 13:52 • 12823 просмотра

В Литве найден мертвым четвертый пропавший американский солдат

В Литве завершились поиски американских солдат, пропавших во время учений. К сожалению, все четверо были найдены мертвыми, что стало трагедией для союзников.

Новости Мира • 1 апреля, 16:49 • 23615 просмотра

Таллинн отменяет бесплатный проезд для украинских беженцев с 1 мая 2025 года

С мая украинские беженцы в Таллинне будут платить за проезд в общественном транспорте. Привилегию отменяют, поскольку большинство беженцев уже имеют регистрацию в городе.

Новости Мира • 1 апреля, 09:37 • 15432 просмотра

Глава МИД Литвы: россия остается долгосрочной угрозой для НАТО и Европы

Кястутис Будрис заявил, что рф остается угрозой для НАТО и Европы. Кремль готов применить силу для достижения целей, поэтому необходимо сдерживание россии.

политика • 1 апреля, 09:19 • 9299 просмотра

Правящая партия Грузии инициировала поправки, которые не дадут лидерам оппозиции создавать новые партии

"Грузинская мечта" инициировала поправки, позволяющие суду запрещать партии с идентичными целями к уже запрещенным. Оппозиция опасается возвращения к однопартийной системе.

Новости Мира • 31 марта, 17:06 • 21616 просмотра

В Киев прибыли делегации Европарламента и 17 стран ЕС

Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.

политика • 31 марта, 11:39 • 149476 просмотра

Прекращение огня в Украине усилит угрозу со стороны рф для стран Балтии - FT

Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.

политика • 30 марта, 08:53 • 142362 просмотра

Украинская группа Ziferblat выступит в первом полуфинале Евровидения-2025: под каким номером

Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.

Общество • 28 марта, 13:42 • 30408 просмотра

Саммит “Коалиции желающих” в Париже: о чем договорились лидеры стран

В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.

Война • 27 марта, 18:53 • 587930 просмотра

В Эстонии лишили права голоса граждан рф и беларуси на местных выборах

Эстонский парламент принял поправки к Конституции, лишающие граждан россии и беларуси права голоса на местных выборах. Изменения вступят в силу осенью 2025 года.

Новости Мира • 26 марта, 17:10 • 24261 просмотра
Эксклюзив

В Южной Корее рассматривают возможность присоединиться к реконструкции водопровода и очистных сооружений в Броварах

Южнокорейские партнеры рассматривают финансирование реконструкции водопровода и очистных сооружений в Броварах стоимостью 1,2 млрд грн. Модернизация улучшит очистку и обеспечит надежность устаревших объектов.

Экономика • 26 марта, 11:23 • 51546 просмотра

Коалиция дронов выделила €20 млн на разведывательные дроны для Украины

Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.

Война • 24 марта, 10:32 • 121489 просмотра

Эстония предоставит Украине военную помощь еще на €100 млн

Эстония предоставит Украине военную помощь на 100 млн евро, закупая товары у отечественной оборонной промышленности. В перечень входят дроны, наземные транспортные средства и медицинское оборудование.

Война • 22 марта, 12:20 • 33856 просмотра

Принц Уильям поддержал британские войска в Эстонии, призывая к сдерживанию агрессии рф

Принц Уэльский посетил Эстонию, чтобы поддержать британских военных в операции НАТО "Кабрит". Он ознакомился с военной техникой и обсудил угрозу беспилотников.

Война • 21 марта, 16:11 • 22833 просмотра

Принц Уильям встретился с украинскими школьниками-беженцами в Эстонии

Принц Уэльский посетил школу Свободы в Таллинне, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.

Общество • 21 марта, 11:30 • 137389 просмотра

Шесть стран ЕС призывают к ускорению членства Украины - Politico

Шесть стран ЕС призвали Брюссель срочно разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Это происходит на фоне опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Украины.

политика • 19 марта, 09:43 • 13092 просмотра

Украина договорилась с Эстонией о запуске автобусных маршрутов на беспаритетной основе

Украина и Эстония договорились об открытии новых автобусных маршрутов на беспаритетной основе сроком на 5 лет. Украинские перевозчики будут тратить меньше времени на создание сетей.

Экономика • 18 марта, 16:21 • 44500 просмотра

НАТО усиливает сотрудничество с нейтральной Австрией

Альянс и Австрия подписали соглашения об углублении сотрудничества, включая обмен разведывательной информацией. Австрия, сохраняя нейтральный статус, не является членом НАТО.

Новости Мира • 18 марта, 14:13 • 11793 просмотра

Скандал вокруг клипа для Евровидения-2025: эстонский певец "объединил" украинцев и россиян в работе над своим клипом

Эстонский артист Tommy Cash выпустил клип, над которым работали украинский оператор и российский продюсер. Ранее певец сотрудничал с россиянами и посещал оккупированный Крым.

Культура • 18 марта, 13:20 • 129842 просмотра

Польша и страны Балтии хотят выйти из договора, запрещающего противопехотные мины

Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции из-за угроз со стороны россии и беларуси. Это должно предоставить больше возможностей для обороны восточного фланга НАТО.

Новости Мира • 18 марта, 10:00 • 46511 просмотра

Украина присоединилась к жалобе в ООН из-за российского глушения спутников - СМИ

Украина и еще семь стран подали жалобу в ООН из-за сбоев спутниковой связи, в которых подозревают Россию. Сбои влияют на телевидение, авиацию и судоходство.

Война • 18 марта, 09:47 • 101243 просмотра