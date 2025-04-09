С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
Эстония хочет предоставить военным право применять силу к судам, которые могут повредить инфраструктуру. В крайнем случае, судно могут затопить после эвакуации экипажа.
Евросоюз отклонил заявку Литвы и Эстонии на финансирование «стены дронов» для мониторинга границ и борьбы с беспилотниками. Страны будут искать другие источники финансирования.
Британские военные обнаружили скрытые датчики РФ в морях вокруг Британии. Вероятно, их использовали для шпионажа за атомными подводными лодками.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к жесткой позиции в отношении Виктора Орбана. Он предложил применить статью 7 Договора о ЕС, чтобы "заблокировать" венгерского премьера.
Если Венгрия заблокирует санкции против рф, ЕС может вернуть путину 240 млрд евро замороженных активов. Эстония призывает конфисковать эти средства.
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Российские войска наращивают давление на всех участках фронта, осуществляя около 200 атак в сутки. Основное направление – Покровское, где рф пытается истощить украинские ресурсы.
США требуют от ЕС продолжения закупок американского оружия. Это происходит на фоне стремления Европы развивать собственную оборонную промышленность, ограничивая роль компаний из США и Британии.
Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции и критикует Финляндию за намерение сделать это. У Норвегии современная система обороны, поэтому она не беспокоится об изменениях.
В Литве завершились поиски американских солдат, пропавших во время учений. К сожалению, все четверо были найдены мертвыми, что стало трагедией для союзников.
С мая украинские беженцы в Таллинне будут платить за проезд в общественном транспорте. Привилегию отменяют, поскольку большинство беженцев уже имеют регистрацию в городе.
Кястутис Будрис заявил, что рф остается угрозой для НАТО и Европы. Кремль готов применить силу для достижения целей, поэтому необходимо сдерживание россии.
"Грузинская мечта" инициировала поправки, позволяющие суду запрещать партии с идентичными целями к уже запрещенным. Оппозиция опасается возвращения к однопартийной системе.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.
Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Эстонский парламент принял поправки к Конституции, лишающие граждан россии и беларуси права голоса на местных выборах. Изменения вступят в силу осенью 2025 года.
Южнокорейские партнеры рассматривают финансирование реконструкции водопровода и очистных сооружений в Броварах стоимостью 1,2 млрд грн. Модернизация улучшит очистку и обеспечит надежность устаревших объектов.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Эстония предоставит Украине военную помощь на 100 млн евро, закупая товары у отечественной оборонной промышленности. В перечень входят дроны, наземные транспортные средства и медицинское оборудование.
Принц Уэльский посетил Эстонию, чтобы поддержать британских военных в операции НАТО "Кабрит". Он ознакомился с военной техникой и обсудил угрозу беспилотников.
Принц Уэльский посетил школу Свободы в Таллинне, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.
Шесть стран ЕС призвали Брюссель срочно разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Это происходит на фоне опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Украины.
Украина и Эстония договорились об открытии новых автобусных маршрутов на беспаритетной основе сроком на 5 лет. Украинские перевозчики будут тратить меньше времени на создание сетей.
Альянс и Австрия подписали соглашения об углублении сотрудничества, включая обмен разведывательной информацией. Австрия, сохраняя нейтральный статус, не является членом НАТО.
Эстонский артист Tommy Cash выпустил клип, над которым работали украинский оператор и российский продюсер. Ранее певец сотрудничал с россиянами и посещал оккупированный Крым.
Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции из-за угроз со стороны россии и беларуси. Это должно предоставить больше возможностей для обороны восточного фланга НАТО.
Украина и еще семь стран подали жалобу в ООН из-за сбоев спутниковой связи, в которых подозревают Россию. Сбои влияют на телевидение, авиацию и судоходство.