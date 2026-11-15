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Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с россией

Киев • УНН

 • 4668 просмотра

Эстония закроет границу с Россией после попытки диверсии против оборонной компании Threod Systems. В причастности подозревают российское ГРУ.

Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с россией
Фото иллюстративное

Эстония закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с россией с 1 декабря. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает УНН.

В связи с неопровержимыми доказательствами того, что ГРУ (военная разведка) россии отдало приказ о диверсионной атаке на эстонскую компанию оборонной промышленности, Эстония закроет все пункты пропуска между Эстонией и россией с 1 декабря 

- написал Цахкна в X.

По его словам, россия должна понимать, что враждебные действия против Эстонии влекут за собой последствия. Попытки запугать, дестабилизировать или подорвать безопасность не останутся без ответа.

Закрытие пунктов пропуска уменьшит возможности россии по проведению враждебных действий в Эстонии и укрепит наши усилия по предотвращению обхода санкций 

— добавил глава МИД Эстонии.

Он отметил, что сообщил о своем решении финским, латвийским и литовским коллегам.

Добавим

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что ночью 14 ноября была предпринята попытка диверсии против оборонной компании Threod Systems, которая производит беспилотники, в том числе для Украины и стран НАТО.

Главный прокурор страны Астрид Аси сообщила о задержании восьми граждан Латвии по подозрению в причастности к диверсии.

Генеральный директор Департамента полиции безопасности Эстонии Марго Палосон заявил, что, по данным эстонской контрразведки, за попыткой диверсии стояла россия, а координировало ее российское ГРУ.

В Эстонии попытались поджечь здание производителя военных дронов: есть задержанные, подозревают причастность ГРУ15.11.26, 18:06 • 938 просмотров

Антонина Туманова

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