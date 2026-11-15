Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з росією

$45.3850.34
ukenru
16:34 • 1586 перегляди
Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з росієюVideo
15:42 • 14461 перегляди
Україну накриють дощі та мокрий сніг, а потім прийде потепління - синоптики дали прогноз на початок тижня
15:24 • 17554 перегляди
Принц Гаррі неочікувано прибув до Львова і підтримав українських ветеранів на Іграх НескоренихPhoto
15:15 • 14680 перегляди
Невідомі дрони пошкодили три кораблі в Чорному морі поблизу румунського судноплавного каналу
14:36 • 27083 перегляди
Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину
14:25 • 17343 перегляди
Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"
13:19 • 13723 перегляди
Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла
11:03 • 22274 перегляди
Ізраїль попередив США про можливу змову Ірану з метою вбивства Трампа
Ексклюзив
15 листопада, 08:31 • 30979 перегляди
Астропрогноз на 16–22 листопада 2026 року: Україна на порозі доленосних подій
15 листопада, 08:06 • 40664 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
2м/с
68%
761мм
Популярнi новини
Україна та росія готуються до компромісів заради миру - Кушнер15 листопада, 08:07 • 10212 перегляди
В Естонії знайшли середньовічний меч, портрет шведської королеви та 400-річний друкарський шрифт15 листопада, 08:52 • 9276 перегляди
SpaceX Starship успішно повернувся з орбіти на посадковий майданчикVideo15 листопада, 09:48 • 18017 перегляди
НАБУ і САП могли побудувати справу проти СБУ на інформації від агента ФСБ: Цибулько вимагає термінового аудиту антикорупційних органів10:48 • 11282 перегляди
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15:00 • 17437 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15:00 • 17726 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 40646 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 63262 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 50502 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 62094 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Блогери
Принц Гаррі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Іран
Одеська область
Реклама
УНН Lite
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 4192 перегляди
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 23695 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 25110 перегляди
У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми15 листопада, 04:05 • 22259 перегляди
Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною15 листопада, 03:05 • 21094 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Bild

Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 1608 перегляди

Естонія закриє кордон із Росією після спроби диверсії проти оборонної компанії Threod Systems. У причетності підозрюють російське ГРУ.

Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з росією
Фото ілюстративне

Естонія закриє всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з росією з 1 грудня. Про це заявив глава естонського МЗС Маргус Цахкна, передає УНН.

У зв'язку з незаперечними доказами того, що ГРУ (військова розвідка) росії віддало наказ про диверсійну атаку на естонську компанію оборонної промисловості, Естонія закриє всі пункти пропуску між Естонією і росією з 1 грудня 

- написав Цахкна в Х.

За його словами, росія має розуміти, що ворожі дії проти Естонії тягнуть за собою наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати безпеку не залишаться без відповіді.

Закриття пунктів пропуску зменшить можливості росії щодо проведення ворожих дій в Естонії та зміцнить наші зусилля щодо запобігання обходу санкцій 

— додав глава естонського МЗС.

Він відзначив, що повідомив про своє рішення фінським, латвійським та литовським колегам.

Додамо

Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що вночі на 14 листопада була здійснена спроба диверсії проти оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотники, в тому числі для України та країн НАТО.

Головний прокурор країни Астрід Асі повідомила про затримання восьми громадян Латвії за підозрою в причетності до диверсії.

Генеральний директор Департаменту поліції безпеки Естонії Марго Паллосон заявив, що, за даними естонської контррозвідки, за спробою диверсії стояла росія, а координувало її російське ГРУ.

В Естонії спробували підпалити будівлю виробника військових дронів: є затримані, підозрюють причетність ГРУ15.11.26, 18:06 • 726 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Державний кордон України
Крістен Міхал
Латвія
НАТО
Фінляндія
Литва
Естонія
Україна