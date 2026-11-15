Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з росією

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Естонія закриє всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з росією з 1 грудня. Про це заявив глава естонського МЗС Маргус Цахкна, передає УНН.

У зв'язку з незаперечними доказами того, що ГРУ (військова розвідка) росії віддало наказ про диверсійну атаку на естонську компанію оборонної промисловості, Естонія закриє всі пункти пропуску між Естонією і росією з 1 грудня - написав Цахкна в Х.

За його словами, росія має розуміти, що ворожі дії проти Естонії тягнуть за собою наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати безпеку не залишаться без відповіді.

Закриття пунктів пропуску зменшить можливості росії щодо проведення ворожих дій в Естонії та зміцнить наші зусилля щодо запобігання обходу санкцій — додав глава естонського МЗС.

Він відзначив, що повідомив про своє рішення фінським, латвійським та литовським колегам.

Додамо

Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що вночі на 14 листопада була здійснена спроба диверсії проти оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотники, в тому числі для України та країн НАТО.

Головний прокурор країни Астрід Асі повідомила про затримання восьми громадян Латвії за підозрою в причетності до диверсії.

Генеральний директор Департаменту поліції безпеки Естонії Марго Паллосон заявив, що, за даними естонської контррозвідки, за спробою диверсії стояла росія, а координувало її російське ГРУ.

В Естонії спробували підпалити будівлю виробника військових дронів: є затримані, підозрюють причетність ГРУ