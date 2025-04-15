Співробітникам Єврокомісії, які їдуть до США, видають одноразові телефони та базові ноутбуки через побоювання шпигунства, в тому числі з боку американських спецслужб. Це підкреслює погіршення відносин між ЄС та США.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що росія не поважає ні міжнародне, ні гуманітарне право. Він закликав до припинення вогню та посилення санкцій проти країни-агресорки.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Фінський парламент одноголосно схвалив урядову пропозицію щодо повної заборони росіянам купувати нерухомість. Це рішення спрямоване на посилення національної безпеки країни.
В Україні налічується до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування, спричинених агресією рф.
Російський командир викрав жінку на Миколаївщині, змушував ходити замінованою територією та погрожував підпалом. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі за воєнні злочини.
Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.
Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.
ДПС України та Фінляндії підписали меморандум про технічну допомогу. Мета проєкту – підвищення довіри до української податкової служби.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтримало ідею підготовки молоді до кризових ситуацій та радить німцям зробити запаси їжі, води та предметів першої необхідності.
Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.
Фінляндія посилює безпеку в Балтійському морі через зростання підозрілих інцидентів, пов'язаних з російськими диверсіями. З 2023 року пошкоджено 11 підводних кабелів.
Британські військові знайшли приховані датчики рф у морях навколо Британії. Ймовірно, їх використовували для шпигунства за атомними підводними човнами.
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
Еммануель Макрон може взяти на себе роль посередника між Європою та володимиром путіним для переговорів про мир в Україні. Він готовий відновити контакти з кремлем, коли настане слушний час.
Президент Фінляндії заявив, що європейський лідер має звернутися до рф. Розглядають Францію чи Велику Британію, які мають засоби для цього.
Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.
Фінляндія має намір вийти з Оттавської конвенції про заборону мін, щоб гнучко реагувати на зміни у сфері безпеки. Також країна планує збільшити витрати на оборону до 3% ВВП до 2029 року.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу встановити 20 квітня як дату повного припинення вогню в Україні. Для дотримання перемир'я потрібні санкції проти РФ.
Зеленський та Стубб обговорили кроки для досягнення миру та тиск на росію після зустрічі Стубба з Трампом. Зеленський повідомив про російські удари по Харкову.
США готові запровадити санкції проти росії, якщо вона не дотримуватиметься перемир'я. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб після зустрічі з Дональдом Трампом.
Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.
Александр Стубб несподівано зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді. Президенти зіграли в гольф та обговорили зміцнення партнерства між США та Фінляндією, зокрема розробку криголамів.
Кабінет міністрів України виділив 83 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Кошти підуть на інженерно-технічні споруди та обладнання оборонних рубежів.
На Чернігівщині пройшов «Добробат and Co Реконстракшн Саміт», де обговорили відбудову громад, залучення досвіду інших країн та важливість стратегічного планування.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
У Парижі проходить зустріч лідерів держав "коаліції охочих" для обговорення підтримки України та посилення армії. Також обговорюються переговори щодо миру, припинення вогню та гарантійні сили.
Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 74% українців вірять у перемогу, але уявляють її по-різному: від відновлення кордонів 2014 року до знищення армії рф.
Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).