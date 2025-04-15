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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25440 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153983 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137716 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133726 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133924 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195997 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77510 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164592 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116809 перегляди

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Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

Співробітникам Єврокомісії, які їдуть до США, видають одноразові телефони та базові ноутбуки через побоювання шпигунства, в тому числі з боку американських спецслужб. Це підкреслює погіршення відносин між ЄС та США.

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"Варварська загарбницька війна": президент Фінляндії дав оцінку удару росіян по Сумах

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що росія не поважає ні міжнародне, ні гуманітарне право. Він закликав до припинення вогню та посилення санкцій проти країни-агресорки.

Політика • 13 квітня, 19:34 • 3262 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4360 перегляди

Фінляндія остаточно заборонила росіянам купувати нерухомість

Фінський парламент одноголосно схвалив урядову пропозицію щодо повної заборони росіянам купувати нерухомість. Це рішення спрямоване на посилення національної безпеки країни.

Політика • 12 квітня, 00:41 • 4151 перегляди
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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

В Україні налічується до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування, спричинених агресією рф.

Війна • 10 квітня, 13:57 • 142959 перегляди

Змушував ходити "замінованою" територією із зав'язаними очима жінку на Миколаївщині: російський командир отримав вирок

Російський командир викрав жінку на Миколаївщині, змушував ходити замінованою територією та погрожував підпалом. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі за воєнні злочини.

Війна • 9 квітня, 12:02 • 6811 перегляди

Пентагон розглядає виведення до 10 000 військових зі Східної Європи, що викликає побоювання серед союзників - ЗМІ

Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.

Новини Світу • 8 квітня, 11:19 • 8296 перегляди

Зеленський призначив Нечитайла послом у Китаї, а Мельника - представником України в ООН

Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.

Політика • 7 квітня, 18:41 • 10365 перегляди

Кравченко: податкова адміністрація Фінляндії допомагатиме ДПС підвищувати довіру до інституції

ДПС України та Фінляндії підписали меморандум про технічну допомогу. Мета проєкту – підвищення довіри до української податкової служби.

Економіка • 7 квітня, 14:13 • 8830 перегляди

У Німеччині школи готуватимуть до можливості війни: ЗМІ розкрили деталі

Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтримало ідею підготовки молоді до кризових ситуацій та радить німцям зробити запаси їжі, води та предметів першої необхідності.

Новини Світу • 7 квітня, 12:40 • 8783 перегляди

Фінляндія закликала НАТО розробити план на випадок виходу військ США з Європи

Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.

Новини Світу • 7 квітня, 10:21 • 11312 перегляди

Холодна війна Європи та рф: Фінляндія фіксує зростання диверсій у Балтійському морі

Фінляндія посилює безпеку в Балтійському морі через зростання підозрілих інцидентів, пов'язаних з російськими диверсіями. З 2023 року пошкоджено 11 підводних кабелів.

Новини Світу • 7 квітня, 07:09 • 5623 перегляди

Велика Британія виявила російські шпигунські датчики в морях біля своїх берегів

Британські військові знайшли приховані датчики рф у морях навколо Британії. Ймовірно, їх використовували для шпигунства за атомними підводними човнами.

Новини Світу • 6 квітня, 15:42 • 19183 перегляди

Зеленський про удар по Кривому Рогу і реакцію США: бояться слова "російська"

Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

Війна • 5 квітня, 12:00 • 21827 перегляди

Макрон може стати головним у переговорах із путіним зі сторони Європи

Еммануель Макрон може взяти на себе роль посередника між Європою та володимиром путіним для переговорів про мир в Україні. Він готовий відновити контакти з кремлем, коли настане слушний час.

Політика • 4 квітня, 23:52 • 7498 перегляди

Президент Фінляндії Стубб: Британія та Франція можуть стати посередниками для відновлення діалогу з рф

Президент Фінляндії заявив, що європейський лідер має звернутися до рф. Розглядають Францію чи Велику Британію, які мають засоби для цього.

Політика • 3 квітня, 16:45 • 11383 перегляди

Норвегія не планує вихід із Оттавської конвенції, як це хоче зробити Фінляндія - МЗС

Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.

Новини Світу • 2 квітня, 13:52 • 12837 перегляди

Фінляндія хоче вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін

Фінляндія має намір вийти з Оттавської конвенції про заборону мін, щоб гнучко реагувати на зміни у сфері безпеки. Також країна планує збільшити витрати на оборону до 3% ВВП до 2029 року.

Новини Світу • 1 квітня, 13:03 • 14368 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149519 перегляди

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу встановити 20 квітня як дату повного припинення вогню в Україні. Для дотримання перемир'я потрібні санкції проти РФ.

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Зеленський і Стубб обговорили тиск на росію та взаємодію зі США

Зеленський та Стубб обговорили кроки для досягнення миру та тиск на росію після зустрічі Стубба з Трампом. Зеленський повідомив про російські удари по Харкову.

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Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

США готові запровадити санкції проти росії, якщо вона не дотримуватиметься перемир'я. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб після зустрічі з Дональдом Трампом.

Політика • 30 березня, 19:48 • 27071 перегляди

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.

Політика • 30 березня, 08:53 • 142429 перегляди

Пограли у гольф і домовився про "необхідні криголами": зустріч Трампа із президентом Фінляндії

Александр Стубб несподівано зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді. Президенти зіграли в гольф та обговорили зміцнення партнерства між США та Фінляндією, зокрема розробку криголамів.

Політика • 30 березня, 01:56 • 22591 перегляди

Кабмін виділив понад 80 млн гривень на будівництво фортифікацій у Запорізькій області

Кабінет міністрів України виділив 83 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Кошти підуть на інженерно-технічні споруди та обладнання оборонних рубежів.

Війна • 28 березня, 13:05 • 33122 перегляди

Відновлення громад: практичні рішення та експертні поради на Чернігівщині від "Добробат and Co Реконстракшн Саміт"

На Чернігівщині пройшов «Добробат and Co Реконстракшн Саміт», де обговорили відбудову громад, залучення досвіду інших країн та важливість стратегічного планування.

Новини Бізнесу • 28 березня, 11:18 • 79153 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588037 перегляди

Саміт "коаліції охочих" стартував: в Офісі Зеленського назвали теми переговорів

У Парижі проходить зустріч лідерів держав "коаліції охочих" для обговорення підтримки України та посилення армії. Також обговорюються переговори щодо миру, припинення вогню та гарантійні сили.

Війна • 27 березня, 10:30 • 32689 перегляди

В українців різне уявлення про те, що можна назвати перемогою у війні – опитування

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 74% українців вірять у перемогу, але уявляють її по-різному: від відновлення кордонів 2014 року до знищення армії рф.

Суспільство • 25 березня, 14:29 • 21837 перегляди

Рівень довіри українців до посадовців та політиків лишається низьким - Центр Разумкова

Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).

Суспільство • 25 березня, 13:14 • 16678 перегляди