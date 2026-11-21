Фінляндія тимчасово обмежувала рух у Фінській затоці через дрони
Київ • УНН
Фінляндія вночі 21 листопада обмежила повітряний і морський рух у Фінській затоці для безпеки під час можливої атаки дронів. О 7:43 обмеження зняли.
У ніч на 21 листопада Фінляндія обмежувала повітряний рух та морський рух у частині Фінської затоки. Про це повідомили у пресслужбі фінської армії в Х, передає УНН.
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У фінських збройних силах пояснили це рішення необхідністю забезпечення безпеки сторонніх осіб та створення умов для діяльності органів влади у разі необхідності відбиття атак безпілотників. О 7:43 всі обмеження були зняті.
Це не перший подібний випадок: зазвичай це було пов’язано з діяльністю дронів на території росії.
Додатково
Раніше УНН повідомляв, що ленінградська область росії вранці 21 листопада опинилася під масованою атакою безпілотників. Місцева влада повідомила про десятки збитих дронів, а російські ЗМІ підрахували, що їхня загальна кількість могла сягнути 93.
Також УНН повідомляв, що впродовж доби 20 листопада Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 1 218 цілей противника. Загалом понад 40 тисяч ворожих цілей уражено від початку листопада.