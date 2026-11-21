У ніч на 21 листопада Фінляндія обмежувала повітряний рух та морський рух у частині Фінської затоки. Про це повідомили у пресслужбі фінської армії в Х, передає УНН.

Деталі

У фінських збройних силах пояснили це рішення необхідністю забезпечення безпеки сторонніх осіб та створення умов для діяльності органів влади у разі необхідності відбиття атак безпілотників. О 7:43 всі обмеження були зняті.

Це не перший подібний випадок: зазвичай це було пов’язано з діяльністю дронів на території росії.

Додатково

Раніше УНН повідомляв, що ленінградська область росії вранці 21 листопада опинилася під масованою атакою безпілотників. Місцева влада повідомила про десятки збитих дронів, а російські ЗМІ підрахували, що їхня загальна кількість могла сягнути 93.

Також УНН повідомляв, що впродовж доби 20 листопада Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 1 218 цілей противника. Загалом понад 40 тисяч ворожих цілей уражено від початку листопада.