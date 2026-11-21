В ночь на 21 ноября Финляндия ограничивала воздушное и морское движение в части Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе финской армии в X, передает УНН.

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В финских вооруженных силах объяснили это решение необходимостью обеспечения безопасности посторонних лиц и создания условий для деятельности органов власти в случае необходимости отражения атак беспилотников. В 7:43 все ограничения были сняты.

Это не первый подобный случай: обычно это было связано с деятельностью дронов на территории россии.

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Ранее УНН сообщал, что ленинградская область россии утром 21 ноября оказалась под массированной атакой беспилотников. Местные власти сообщили о десятках сбитых дронов, а российские СМИ подсчитали, что их общее количество могло достигнуть 93.

Также УНН сообщал, что в течение суток 20 ноября Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 1 218 целей противника. Всего с начала ноября поражено более 40 тысяч вражеских целей.