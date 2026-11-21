ленінградська область росії вранці 21 листопада опинилася під масованою атакою безпілотників. Місцева влада повідомила про десятки збитих дронів, а російські ЗМІ підрахували, що їхня загальна кількість могла сягнути 93. Про це повідомляє BBC із посиланням на губернатора області олександра дрозденка, пише УНН.

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Близько 7:00 за місцевим часом дрозденко заявив про 49 збитих безпілотників. Перед цим він опублікував ще 2 повідомлення, у яких йшлося спочатку про 6, а згодом про 38 дронів.

російські інформаційні агентства підсумували ці показники та повідомили про 93 збиті БпЛА.

Водночас із заяв губернатора незрозуміло, чи йдеться щоразу про нові безпілотники, чи він оновлював загальну кількість збитих цілей.

Чи атакували дрони порт Усть-Луга

У коментарях під повідомленням губернатора одна з місцевих жительок заявила, що безпілотники знову атакують порт Усть-Луга.

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Однак незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За даними BBC, достовірні відомості про конкретні цілі атаки та можливі наслідки ударів поки відсутні.

російська влада також не повідомила про масштаби можливих пошкоджень інфраструктури в регіоні.

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