20 листопада, у річницю ухвалення Конвенції ООН про права дитини, Україна разом зі світом відзначає Всесвітній день дитини. Від народження і до 18 років дітям гарантовані певні види медичної допомоги. У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, які гарантії має дитина і з чим можна звернутися до педіатра чи сімейного лікаря та як отримати призначені дитині препарати за програмою "Доступні ліки", пише УНН.

У 2026 році Уряд затвердив заходи з реалізації Європейської гарантії для дітей в Україні до 2030 року. Одне із завдань — забезпечити дітям, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції, доступ до медичної допомоги, освіти, здорового харчування та належних житлових умов.

Підтримка майбутнього батьківства

Із 2024 року Програма медичних гарантій покриває лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. Пройти лікування за медичними показаннями можна в державній, комунальній або приватній клініці, яка має відповідний договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Почати варто з консультації акушера-гінеколога. На неї можна записатися без направлення.

У 2026 році медзаклади вже надали 11 449 безоплатних послуг із лікування безпліддя — на 3 509 більше, ніж за той самий період торік.

Медична допомога під час пологів та після них

У пологовому закладі, який має відповідний договір із НСЗУ, жінка може безоплатно отримати допомогу під час пологів і після народження дитини. Програма покриває ведення пологів, знеболення, кесарів розтин за медичними показаннями, а також післяпологовий догляд за матір’ю та новонародженим.

У 2026 році майже 118 тисяч жінок в Україні отримали безоплатну медичну допомогу під час пологів за Програмою медичних гарантій.

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Допомога немовлятам, які народилися передчасно або мають захворювання

Якщо дитина народилася передчасно або потребує складного лікування в перші тижні життя, держава покриває спеціалізовану неонатальну допомогу. Залежно від стану немовляти вона може включати інтенсивну терапію, підтримку дихання, необхідні обстеження та ліки.

Від початку 2026 року безоплатну неонатальну допомогу в межах Програми медичних гарантій надали понад 24 тисячам немовлят.

Як раніше писав УНН, виходжування передчасно народжених дітей складне і зазвичай тривале. Одразу по народженні дітям вводять спеціальні препарати, надалі вони тривалий час перебувають у реанімації, як розповіли у столичному Перинатальному центрі, лікування дитини, яка народилася у термін 22-25 тижнів триває 4-5 місяців, з яких 3 місяці – дуже інтенсивні.

Розширений неонатальний скринінг

У перші дні після народження дитині можна безоплатно провести скринінг на 21 рідкісне захворювання. Для цього у немовляти беруть кілька крапель крові з п’ятки. Скринінг допомагає виявити ознаки захворювання ще до появи симптомів. Якщо результат потребує уточнення, медики зв’язуються з родиною для подальшого обстеження дитини.

Реабілітація для дітей

Для дітей, які народилися передчасно або із захворюваннями, передбачений окремий пакет безоплатної реабілітації протягом перших трьох років життя. Команда фахівців оцінює розвиток дитини, разом із батьками визначає цілі реабілітації та показує, як підтримувати дитину вдома. Старші діти, які потребують відновлення після травм, операцій або захворювань, також можуть отримати безоплатну реабілітаційну допомогу — амбулаторно або у стаціонарі.

Від початку 2026 року медики надали реабілітаційну допомогу понад 18 тисячам дітей віком до трьох років, які народилися передчасно або із захворюваннями — у межах окремого пакета. Стаціонарну реабілітацію цьогоріч уже пройшли понад 19 тисяч дітей до 17 років включно, амбулаторну — трохи більше як 34 тисячі.

У столиці таку послугу надає, зокрема, Перинатальний центр. Тут можна отримати і довготривале катамнестичне спостереження.

Катамнестичне спостереження (також відоме як follow-up) – забезпечує своєчасний та регулярний моніторинг стану здоров’я і розвитку дітей із групи ризику. Воно полягає в ранньому виявленні відхилень у фізичному, моторному, когнітивному, мовленнєвому та адаптивному розвитку, запобіганні можливим захворюванням та організації своєчасного направлення дітей для отримання спеціалізованої медичної або реабілітаційної допомоги.

Асоціація батьків передчасно народжених дітей "Ранні пташки" вказує, що 46% батьків ніколи не чули про катамнез для передчасно народжених дітей. Водночас саме програми катамнестичного догляду дозволяють мінімізувати рухові та когнітивні розлади у недоношених дітей.

У Перинатальному центрі столиці послуга катамнестичного спостереження надається на обох філіях закладу. Малюки, які народилися у центрі і потребують додаткового спостереження, одразу отримують консультацію спеціалістів. Якщо ж дитина народилася в іншому пологовому, але підпадає під необхідність такого спостереження, то батьки можуть отримати направлення у педіатра.

Допомога педіатра та сімейного лікаря

До педіатра або сімейного лікаря, з яким укладено декларацію для дитини, можна звернутися, якщо дитина захворіла, а також для профілактичного огляду чи щеплення. Лікар стежить за ростом і розвитком дитини, діагностує та лікує поширені захворювання, а за потреби призначає обстеження або направляє до профільного фахівця.

Підтримка ментального здоровʼя

Якщо дитину тривалий час турбує тривога, вона погано спить або батьки помічають зміни в її поведінці, звернутися можна до педіатра чи сімейного лікаря. Лікар оцінить стан дитини, надасть першу підтримку та за потреби скерує до фахівця. Спеціалізовану допомогу діти можуть отримати, зокрема, у центрах ментального здоров’я. Залежно від потреб її надають амбулаторно, у денному стаціонарі або за місцем перебування дитини за участі мобільної команди.

Безоплатні щеплення для дітей

З 1 січня 2026 року в Україні діє оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Він передбачає безоплатну вакцинацію проти 11 інфекцій. Зокрема, дівчата віком 12–13 років можуть безоплатно отримати одну дозу вакцини проти вірусу папіломи людини. Це щеплення допомагає запобігти раку шийки матки в майбутньому.

Змінився й графік інших щеплень. Другу дозу вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи тепер вводять у чотири роки. Для всіх щеплень проти поліомієліту використовують інактивовану вакцину. Уточнити, які щеплення дитина вже отримала та коли час робити наступні, можна у педіатра або сімейного лікаря.

"Доступні ліки" для дітей

У 2026 році перелік "Доступних ліків" для лікування інфекційних захворювань у дітей розширили. З 31 березня до нього додали препарати з амоксициліном, метронідазолом, офлоксацином і ципрофлоксацином. Амоксицилін та офлоксацин уперше увійшли до програми. Залежно від препарату держава відшкодовує його вартість повністю або частково.

За програмою діти також можуть отримувати препарати для лікування інших захворювань, зокрема бронхіальної астми, епілепсії та цукрового діабету. Лікар підбирає препарат з урахуванням діагнозу, віку дитини та показань до застосування.