Для відновлення автомобільного руху Кримським мостом, частина якого обвалилася після українських ударів 16–17 листопада, росії може знадобитися щонайменше близько двох років. Таку оцінку наводить The New York Times із посиланням на фахівців у галузі мостобудування, передає УНН.

Чому відновлення мосту може тривати роками

Професор цивільного та екологічного будівництва Університету Халіфа в Абу-Дабі Андреас Каппос вважає, що приблизно два роки - реалістичний термін для відновлення автомобільного сполучення через Керченську протоку. Однак, за його оцінкою, такий сценарій можливий лише за двох основних умов: якщо опори зруйнованої арки не зазнали критичних пошкоджень і якщо подальші ремонтні роботи не перериватимуться новими українськими ударами. У разі серйозного пошкодження несучих конструкцій відбудова може виявитися значно складнішою та тривалішою.

Проблема полягає насамперед у масштабах руйнування. Після ударів 17 листопада обвалилася центральна аркова конструкція автомобільної частини мосту разом із дорожнім полотном. За даними супутникових знімків американської компанії Vantor, наразі зруйновано ділянку завдовжки приблизно 225 метрів. Частина металевих конструкцій опинилася у водах Керченської протоки. На відміну від звичайних мостових прогонів, пошкоджену аркову конструкцію неможливо швидко замінити готовими стандартними елементами. Фактично йдеться про необхідність виготовлення та встановлення нового складного інженерного об'єкта.

Інженер-консультант Дональд Дьюзенберрі, який досліджував причини обвалення мостів, у коментарі NYT звернув увагу, що навіть розчищення протоки від уламків зруйнованої арки буде непростим завданням. Крім того, перед початком відновлення необхідно оцінити технічний стан опор, фундаментів та інших елементів споруди. Якщо вони також потребуватимуть реконструкції, обсяг робіт суттєво збільшиться.

За інформацією видання, 18 листопада росія направила до місця руйнування кілька суден. Принаймні одне з них потенційно може використовуватися для прибирання уламків.

Виготовлення нової арки може зайняти близько року

Складність відновлення Кримського мосту підтверджують і українські інженери. Доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету Андрій Корецький у коментарі Deutsche Welle зазначив, що лише виготовлення нової аркової конструкції може тривати приблизно рік.

Після цього її необхідно буде скласти на спеціально підготовленому майданчику, транспортувати до місця встановлення та безпосередньо змонтувати. З урахуванням усіх етапів фахівець оцінює можливу тривалість відновлення автомобільної частини мосту в діапазоні від півтора до трьох років. Як додатковий аргумент Корецький згадав той факт, що під час початкового будівництва Кримського мосту виробництво, складання та встановлення великої сталевої арки також потребували близько двох років. А нинішню ситуацію ще й додатково ускладнюють воєнні умови, необхідність демонтажу пошкоджених конструкцій і загроза повторних ударів.

Що відомо про наслідки українських ударів по Кримському мосту

Кримський міст ЗСУ атакували упродовж 16–19 листопада. Найбільших руйнувань споруда зазнала 17 листопада, коли внаслідок комбінованого удару українських сил обвалилася центральна арка автомобільної частини мосту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що операцію готували протягом кількох тижнів і складалася вона із семи етапів. За його словами, перед безпосереднім ударом українські військові уражали російські системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби. Для атаки застосовувалися українські безпілотники та ракети, зокрема "Фламінго" і "Нептун".

Унаслідок ударів автомобільна частина мосту втратила суцільне дорожнє сполучення, а залізнична інфраструктура також зазнала пошкоджень.

У ніч проти 19 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Цього разу пошкодили залізничну частину споруди, через що рух потягів тимчасово припинили. Згодом російське міністерство транспорту заявило про відновлення руху одним із двох залізничних шляхів. Але супутникові знімки від 19 листопада підтвердили масштабне руйнування автомобільної арки.

Що обіцяє російська влада

Попри значні пошкодження, російські посадовці заявляють про намір відновити Кримський міст у максимально стислі терміни.

19 листопада віцепрем'єр рф Марат Хуснуллін повідомив, що уряд розглянув три можливі варіанти відновлення споруди. За його словами, відповідний план уже погодили, а остаточне рішення щодо його реалізації мають ухвалити найближчими днями. Хуснуллін також припустив, що окремі елементи мосту можна буде запустити протягом одного-двох місяців. Водночас він не назвав конкретних термінів повного відновлення автомобільного руху.

Тим часом президент рф володимир путін після зустрічі з лідерами США та Китаю 19 листопада пообіцяв відбудувати міст і пригрозив відповіддю на українські удари.

Як руйнування мосту вплине на російську логістику

Кримський міст завдовжки близько 19 кілометрів залишається одним із ключових транспортних маршрутів, що з'єднують росію з тимчасово окупованим Кримом. Після його пошкодження російським військовим і цивільним перевізникам доводиться активніше використовувати альтернативні маршрути, зокрема сухопутний коридор через окуповані території півдня України.

Останні удари по Кримському мосту посилили тиск на російську військову логістику, яка вже протягом кількох місяців перебуває під впливом систематичних українських атак. Аналітики зазначають, що значну частину військових вантажів, зокрема пального та боєприпасів, росія раніше перенаправила на сухопутні маршрути. Тому пошкодження мосту саме по собі навряд чи спричинить негайний логістичний колапс. Однак збільшення транспортного потоку через окуповані райони Запорізької та Херсонської областей створює додаткове навантаження на дороги та залізничну інфраструктуру, які також перебувають під загрозою українських ударів.

Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді, на якого посилається Reuters, звернув увагу, що втрата повноцінного сполучення Кримським мостом змушує росію перекидати більше вантажів на обмежену кількість альтернативних шляхів.

За оцінками експертів, особливо відчутними наслідки можуть бути для забезпечення самого окупованого півострова, тоді як вплив на російські операції на півдні України залежатиме від подальших ударів по сухопутних маршрутах.

Коли Кримський міст зможуть відновити

Станом на 20 листопада остаточні терміни реконструкції автомобільної частини Кримського мосту невідомі. Експертні оцінки свідчать, що відновлення повноцінного руху може тривати від півтора до трьох років. Прогноз професора Андреаса Каппоса приблизно у два роки передбачає відсутність нових руйнувань та критичних пошкоджень опор.

Крім суто технічних складнощів, на строки робіт впливатимуть можливості росії виготовити нову аркову конструкцію, організувати її доставлення та монтаж, а також забезпечити безпеку будівельних робіт. Тому, попри обіцянки москви швидко відновити транспортне сполучення, міжнародні та українські інженери вважають, що повноцінна реконструкція зруйнованої автомобільної арки може розтягнутися на роки.

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