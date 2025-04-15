Вірменія більше не може покладатись на рф у своїх військових потребах - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на росію як на свого головного військового і оборонного партнера і має налагодити тісніші зв'язки зі США, Францією, Індією та Грузією.