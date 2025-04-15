Парламент Вірменії підтримав законопроект про початок процесу вступу до Євросоюзу. Ініціатива отримала підтримку більшості депутатів, попри застереження прем'єр-міністра щодо референдуму.
Національні Збори Вірменії ухвалили в першому читанні законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС. За проєкт проголосували 63 депутати, документ підтримано громадською ініціативою та урядом.
Уряд Вірменії схвалив законопроект щодо початку процесу вступу до ЄС. Для остаточного рішення про членство необхідно провести референдум та узгодити дорожню карту з Євросоюзом.
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що країна вважає себе поза ОДКБ і не бере участі в розробці документів організації. Він підкреслив, що точка незворотності вже пройдена.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поголив бороду та вуса, які носив з 2018 року. Він показав процес зміни зовнішності у відео на своїй сторінці в Instagram.
Прем'єр Вірменії заявив про узгодження всіх принципових питань для встановлення миру з Азербайджаном. Єреван запропонував Баку підписати договір та забезпечити спрощений зв'язок із Нахчиваном.
Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що країна заморозила участь в ОДКБ через загрози безпеці та суверенітету. Пашинян підкреслив, що відновлення участі можливе лише після отримання конкретних відповідей на порушені питання.
Вірменія не братиме участі у навчаннях ОДКБ 'Кобальт-2024' у Новосибірську 14-16 серпня. Це вже четверта відмова Вірменії від участі в навчаннях ОДКБ, що може свідчити про охолодження відносин з організацією.
США нададуть підтримку Вірменії у вдосконаленні сфери безпеки. Цивільний радник з армії США працюватиме в Міністерстві оборони Вірменії, сприяючи зміцненню вірмено-американських відносин.
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян і Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відмовилися виступати на Глобальному саміті миру в Швейцарії.
Лідер вірменської опозиції архієпископ Баграт Галстанян закликав до чотириденних масових протестів з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через демаркацію кордону з Азербайджаном.
Вертоліт прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здійснив вимушену посадку на стадіоні Ванадзора через погані погодні умови, коли він прямував до Ташира.
Щонайменше 38 протестувальників були затримані в Єревані, Вірменія, на тлі антиурядових протестів.
Десятки тисяч людей протестували в Єревані, вимагаючи від влади припинити демаркацію кордону з Азербайджаном і негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Вірменія не фінансуватиме програми Організації Договору про колективну безпеку у 2024 році, фактично відмовляючись від участі у фінансуванні діяльності організації, залишаючись при цьому її членом.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не отримав запрошення від президента росії володимира путіна на інавгурацію, але зустрінеться з ним у москві 8 травня, щоб обговорити усунення негативних нюансів у дружніх вірмено-російських відносинах та інші двосторонні і багатосторонні питання.
Вірменія і НАТО погодили програму військового співробітництва на 2024 рік і окреслили сфери співпраці під час консультацій у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Азербайджан і Вірменія встановили перший прикордонний стовп на своєму державному кордоні в рамках процесу делімітації на основі геодезичних вимірювань.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ставить під сумнів членство Вірменії в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) через відсутність реакції під час порушень кордону з боку Азербайджану в 2021 і 2022 роках.
Єреван погрожує вийти з Організації Договору про колективну безпеку, якщо не отримає роз'яснень від ОДКБ щодо її "зони відповідальності" у Вірменії.
За словами міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, Вірменія розглядає можливість подати заявку на членство в Європейському Союзі і прагне тісніших зв'язків із Заходом.
Вірменія заявила, що її прикордонні війська повинні в повному обсязі нести службу в міжнародному аеропорту "Звартноц" у Єревані, про що вона поінформувала російську сторону.
Наступного місяця президент України Володимир Зеленський може здійснити поїздку на Південний Кавказ, під час якої глава держави відвідає Вірменію та Азербайджан.
Делегації Азербайджану та Вірменії зустрінуться найближчими днями, щоб продовжити обговорення мирного договору між двома країнами.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія фактично заморозила свою участь в очолюваній росією Організації Договору про колективну безпеку.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що Вірменія не є союзником росії в її агресії проти України і вважає, що Алматинська декларація є основою для визнання територіальної цілісності після розпаду радянського союзу.
Центральна виборча комісія Азербайджану офіційно оголосила про перемогу чинного президента Ільхама Алієва на дострокових президентських виборах з 92,12% голосів після обробки всіх бюлетенів.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на росію як на свого головного військового і оборонного партнера і має налагодити тісніші зв'язки зі США, Францією, Індією та Грузією.
У Вірменії з 1 лютого набув чинності Римський статут МКС. Цей крок дає можливість запобігати військовим злочинам на своїй землі, заявив представник уряду.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував укласти пакт про ненапад із сусіднім Азербайджаном, поки країни чекають на підписання повної мирної угоди. Це сталося після нещодавніх територіальних конфліктів між країнами через спірний регіон Нагірного Карабаху.