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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22890 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194562 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Нікол Пашинян

Новини по темi

Вірменія зробила ще один крок до ЄС: парламент схвалив початок процесу вступу

Парламент Вірменії підтримав законопроект про початок процесу вступу до Євросоюзу. Ініціатива отримала підтримку більшості депутатів, попри застереження прем'єр-міністра щодо референдуму.

Новини Світу • 26 березня, 07:28 • 10353 перегляди

Вірменія розпочинає історичний процес вступу до ЄС: що відбувається в країні

Національні Збори Вірменії ухвалили в першому читанні законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС. За проєкт проголосували 63 депутати, документ підтримано громадською ініціативою та урядом.

Новини Світу • 12 лютого, 10:25 • 22021 перегляди

У Вірменії уряд схвалив проект закону про початок процесу вступу до ЄС

Уряд Вірменії схвалив законопроект щодо початку процесу вступу до ЄС. Для остаточного рішення про членство необхідно провести референдум та узгодити дорожню карту з Євросоюзом.

Новини Світу • 9 січня, 08:21 • 20627 перегляди

Вірменія вийшла за межі ОДКБ і не планує повертатися - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що країна вважає себе поза ОДКБ і не бере участі в розробці документів організації. Він підкреслив, що точка незворотності вже пройдена.

Новини Світу • 4 грудня, 15:20 • 20658 перегляди

Прем’єр Вірменії Пашинян кардинально змінив імідж вперше з 2018 року

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поголив бороду та вуса, які носив з 2018 року. Він показав процес зміни зовнішності у відео на своїй сторінці в Instagram.

Новини Світу • 14 листопада, 17:03 • 19656 перегляди

Прем'єр Вірменії заявив, що Єреван і Баку обговорили всі питання для встановлення миру - ЗМІ

Прем'єр Вірменії заявив про узгодження всіх принципових питань для встановлення миру з Азербайджаном. Єреван запропонував Баку підписати договір та забезпечити спрощений зв'язок із Нахчиваном.

Новини Світу • 24 жовтня, 11:15 • 16532 перегляди

ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету Вірменії - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що країна заморозила участь в ОДКБ через загрози безпеці та суверенітету. Пашинян підкреслив, що відновлення участі можливе лише після отримання конкретних відповідей на порушені питання.

Новини Світу • 18 вересня, 08:34 • 13741 перегляди

Вірменія вчетверте відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ - ЗМІ

Вірменія не братиме участі у навчаннях ОДКБ 'Кобальт-2024' у Новосибірську 14-16 серпня. Це вже четверта відмова Вірменії від участі в навчаннях ОДКБ, що може свідчити про охолодження відносин з організацією.

Новини Світу • 5 серпня, 18:10 • 26020 перегляди

Сфера безпеки Вірменії у фокусі уваги США: Вашингтон обіцяє підтримку - Арменпресс

США нададуть підтримку Вірменії у вдосконаленні сфери безпеки. Цивільний радник з армії США працюватиме в Міністерстві оборони Вірменії, сприяючи зміцненню вірмено-американських відносин.

Політика • 23 липня, 18:26 • 101709 перегляди

Секретар Ради безпеки Вірменії та Генсек Ради Європи відмовилися від виступів на пленарному засіданні Глобального саміту миру

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян і Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відмовилися виступати на Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Політика • 16 червня, 12:09 • 23742 перегляди

Опозиція Вірменії оголосила 4 дні протестів, з вимогою відставки прем'єра Пашиняна

Лідер вірменської опозиції архієпископ Баграт Галстанян закликав до чотириденних масових протестів з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через демаркацію кордону з Азербайджаном.

Новини Світу • 10 червня, 07:04 • 20770 перегляди

Вертоліт прем'єра Вірменії здійснив аварійну посадку

Вертоліт прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здійснив вимушену посадку на стадіоні Ванадзора через погані погодні умови, коли він прямував до Ташира.

Новини Світу • 25 травня, 11:36 • 33605 перегляди

У Єревані антиурядові протести: сьогодні вже десятки затримань

Щонайменше 38 протестувальників були затримані в Єревані, Вірменія, на тлі антиурядових протестів.

Новини Світу • 14 травня, 07:48 • 16378 перегляди

У Вірменії десятки тисяч людей вийшли на протест і вимагають відставки Пашиняна

Десятки тисяч людей протестували в Єревані, вимагаючи від влади припинити демаркацію кордону з Азербайджаном і негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Новини Світу • 9 травня, 17:58 • 43382 перегляди

Вірменія відмовилася від фінансування ОДКБ у 2024 році

Вірменія не фінансуватиме програми Організації Договору про колективну безпеку у 2024 році, фактично відмовляючись від участі у фінансуванні діяльності організації, залишаючись при цьому її членом.

Суспільство • 8 травня, 21:04 • 23181 перегляди

Пашинян заявив, що путін не запросив його на інавгурацію

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не отримав запрошення від президента росії володимира путіна на інавгурацію, але зустрінеться з ним у москві 8 травня, щоб обговорити усунення негативних нюансів у дружніх вірмено-російських відносинах та інші двосторонні і багатосторонні питання.

Новини Світу • 7 травня, 19:15 • 24342 перегляди

Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік

Вірменія і НАТО погодили програму військового співробітництва на 2024 рік і окреслили сфери співпраці під час консультацій у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Новини Світу • 2 травня, 07:10 • 16817 перегляди

Делімітація триває: Азербайджан і Вірменія встановили перший прикордонний стовп

Азербайджан і Вірменія встановили перший прикордонний стовп на своєму державному кордоні в рамках процесу делімітації на основі геодезичних вимірювань.

Новини Світу • 23 квітня, 15:26 • 22861 перегляди

Прем'єр Вірменії задався питанням, чому країна досі в ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ставить під сумнів членство Вірменії в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) через відсутність реакції під час порушень кордону з боку Азербайджану в 2021 і 2022 роках.

Новини Світу • 23 квітня, 08:46 • 20865 перегляди

Пашинян пояснив, від чого залежить рішення Вірменії про вихід з ОДКБ

Єреван погрожує вийти з Організації Договору про колективну безпеку, якщо не отримає роз'яснень від ОДКБ щодо її "зони відповідальності" у Вірменії.

Новини Світу • 12 березня, 13:28 • 27565 перегляди

Вірменія розглядає можливість подати заявку на членство в ЄС

За словами міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, Вірменія розглядає можливість подати заявку на членство в Європейському Союзі і прагне тісніших зв'язків із Заходом.

Новини Світу • 10 березня, 12:15 • 40244 перегляди

Вірменія вимагає від рф вивести прикордонників з аеропорту Єревана

Вірменія заявила, що її прикордонні війська повинні в повному обсязі нести службу в міжнародному аеропорту "Звартноц" у Єревані, про що вона поінформувала російську сторону.

Новини Світу • 6 березня, 16:16 • 28453 перегляди

У березні Зеленський може відвідати Вірменію та Азербайджан - ЗМІ

Наступного місяця президент України Володимир Зеленський може здійснити поїздку на Південний Кавказ, під час якої глава держави відвідає Вірменію та Азербайджан.

Політика • 26 лютого, 16:59 • 30739 перегляди

Вірменія та Азербайджан цього тижня обговорять деталі мирного договору

Делегації Азербайджану та Вірменії зустрінуться найближчими днями, щоб продовжити обговорення мирного договору між двома країнами.

Новини Світу • 26 лютого, 13:04 • 22951 перегляди

Вірменія "фактично заморозила" участь в ОДКБ - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія фактично заморозила свою участь в очолюваній росією Організації Договору про колективну безпеку.

Новини Світу • 23 лютого, 07:59 • 22914 перегляди

Вірменія не союзник росії у війні проти України - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що Вірменія не є союзником росії в її агресії проти України і вважає, що Алматинська декларація є основою для визнання територіальної цілісності після розпаду радянського союзу.

Війна • 19 лютого, 11:29 • 27024 перегляди

В Азербайджані остаточно оголосили перемогу Ільхама Алієва на позачергових виборах президента країни

Центральна виборча комісія Азербайджану офіційно оголосила про перемогу чинного президента Ільхама Алієва на дострокових президентських виборах з 92,12% голосів після обробки всіх бюлетенів.

Новини Світу • 9 лютого, 08:27 • 22334 перегляди

Вірменія більше не може покладатись на рф у своїх військових потребах - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на росію як на свого головного військового і оборонного партнера і має налагодити тісніші зв'язки зі США, Францією, Індією та Грузією.

Новини Світу • 2 лютого, 10:04 • 22893 перегляди

Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду

У Вірменії з 1 лютого набув чинності Римський статут МКС. Цей крок дає можливість запобігати військовим злочинам на своїй землі, заявив представник уряду.

Новини Світу • 1 лютого, 12:30 • 22205 перегляди

Вірменія пропонує укласти договір про ненапад з Азербайджаном

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував укласти пакт про ненапад із сусіднім Азербайджаном, поки країни чекають на підписання повної мирної угоди. Це сталося після нещодавніх територіальних конфліктів між країнами через спірний регіон Нагірного Карабаху.

Новини Світу • 29 січня, 04:24 • 33644 перегляди