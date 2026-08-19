Франція втрачає позиції у Вірменії на тлі посилення США

$44.780.0851.830.02
ukenru
11:27 • 10113 перегляди
Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики
10:46 • 12813 перегляди
Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех
10:34 • 10248 перегляди
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
10:29 • 11996 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: з російського полону повернули ще 103 українських воїнівPhoto
09:52 • 13911 перегляди
Андрій Сибіга втретє очолив Міністерство закордонних справ УкраїниPhoto
09:35 • 12266 перегляди
Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії
09:00 • 12441 перегляди
Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП розкрили деталі схеми на 150 млн грн, фігурує заступник керівника ОП, екснардеп і не тількиVideo
Ексклюзив
08:02 • 25212 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
07:46 • 13942 перегляди
ДТП на зупинці у Києві: голова МВС показав кадри моменту зіткненняPhotoVideo
19 серпня, 06:24 • 16409 перегляди
У Києві Volkswagen влетів у зупинку, є загиблі - поліціяPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
42%
745мм
Популярнi новини
Україна вже використовує схожі системи: САУ GRIZZLY отримала "слух" для виявлення дронів19 серпня, 02:57 • 22968 перегляди
Американські нафтові компанії готуються підписати угоди з Венесуелою про видобуток нафти19 серпня, 03:15 • 21828 перегляди
NASA показала кратер на Місяці після падіння уламка ракети SpaceXPhoto19 серпня, 03:36 • 18170 перегляди
Що святкують 19 серпня в Україні та світі 19 серпня, 04:00 • 22683 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 29817 перегляди
Публікації
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати11:19 • 9216 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
08:02 • 25213 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 63336 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 68762 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 58121 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Ярослав Железняк
Михайло Федоров
Денис Штілерман
Актуальні місця
Україна
Данія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Китай
Реклама
УНН Lite
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 29962 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 75883 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 80729 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 87604 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 84886 перегляди
Актуальне
Техніка
ATACMS
Північний потік
Truth Social
FIFA (серія відеоігор)

Франція втрачає позиції у Вірменії на тлі посилення США

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Париж залишився поза проєктом TRIPP і втратив ключового союзника в уряді Пашиняна. Єреван водночас зберігає зв’язки із США, ЄС і росією.

Франція втрачає позиції у Вірменії на тлі посилення США

Франція роками зміцнювала свій вплив у Вірменії через політичну й військову підтримку Єревана та прямі контакти з вірменським керівництвом. Тепер ця конструкція втрачає стійкість – саме тоді, коли США дедалі активніше закріплюються на Південному Кавказі. Про це йдеться в статті 5 каналу, передає УНН.

Через рік після підписання Вашингтонської декларації Вашингтон, Баку та Єреван 10 серпня підтвердили курс на виконання домовленостей від 8 серпня 2025 року – реалізацію TRIPP, взаємне визнання суверенітету та розвиток нових транспортних і економічних зв’язків. Франція залишилася поза цим форматом, а Пашинян досі не виступив з ініціативою включити її до складу учасників проєкту.

У Парижі це сприйняли болісно. 13 лютого Le Journal du Dimanche назвав угоду щодо TRIPP "серйозним ударом по Франції… фактично зрадою". Видання наголосило, що за умовами 99-річної оренди США отримують 75% контролю над компанією, відповідальною за будівництво доріг, мостів і залізничних колій, тоді як Париж виявився "повністю виключеним із цього великого регіонального проєкту".

Ще одним ударом по французьких позиціях стала кадрова перестановка в оточенні Пашиняна. 31 липня Араїк Арутюнян, один із ключових провідників французького напряму в уряді, залишив посаду керівника апарату прем’єр-міністра Вірменії. Як стверджують джерела у спецслужбах, Арутюняна завербувала французька розвідка, і він передавав Парижу інформацію про внутрішньополітичні процеси та плани команди Пашиняна.

Арутюнян тривалий час залишався одним із головних каналів зв’язку Парижа з вірменським урядом, підтримуючи контакти з французькими дипломатами та представниками державних структур. Під час візиту Еммануеля Макрона до Єревана у травні 2026 р. він входив до вузького кола вірменських посадовців, які супроводжували французького президента.

На його місце Пашинян призначив Ліліт Макунц – колишню посолку Вірменії у США. На тлі TRIPP така заміна стала ще одним сигналом зміщення балансу всередині західного напряму Єревана на користь Вашингтона. У результаті Париж одночасно залишився поза важливим регіональним проєктом і втратив впливову фігуру в апараті Пашиняна.

Втім, це не означає, що Вірменія просто змінює Францію на США. Єреван не відмовляється від контактів із Москвою навіть на тлі російського торговельного тиску та посилення підтримки з боку ЄС. Після червневих виборів Пашинян продовжив контакти з російським керівництвом і участь Вірменії в механізмах ЄАЕС, хоча наприкінці травня РФ почала запроваджувати обмеження на імпорт низки вірменських товарів.

У свою чергу Євросоюз посилив підтримку Єревана: 19 червня Єврокомісія спрямувала Вірменії €34 млн, а 2 липня підтвердила ще €18 млн у межах загального пакета на €52 млн. Того ж дня Брюссель оголосив про заходи для полегшення доступу вірменських товарів на ринок ЄС. Однак ні російські обмеження, ні європейська підтримка не призвели до відмови Єревана від російського напряму.

На червневих виборах Пашинян позиціонував себе як головну прозахідну силу Вірменії, протиставляючи свій курс колишній залежності від Москви. Подальші кроки показали складнішу картину: США посилюють свої позиції, ЄС допомагає диверсифікувати економічні зв’язки, а Москва зберігає значення для Єревана через ЄАЕС. Франція ж опиняється у найменш вигідному становищі – втрачає і участь у новій регіональній конфігурації, і один із важливих каналів доступу до вірменської влади. Червневі вибори не розв’язали зовнішньополітичну дилему Єревана, але для Парижа період привілейованого доступу до вірменського керівництва, схоже, добігає кінця.

Лілія Подоляк

ПолітикаСвіт
Баку
Європейська комісія
Нікол Пашинян
Вашингтон
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Єреван
Вірменія
Брюссель
Париж
Франція
Сполучені Штати Америки