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Як росіяни зробили свої "Герані" ще небезпечнішими і чому нова система краще працює вдень

Київ • УНН

 • 5404 перегляди

Модифікація «Герань-5 К5» отримала DSMAC для навігації без супутникового сигналу. Вдень система працює точніше, ніж уночі.

Як росіяни зробили свої "Герані" ще небезпечнішими і чому нова система краще працює вдень

росіяни модернізували реактивні ударні дрони "Герань-5", додавши систему, яка допомагає їм орієнтуватися навіть без супутникової навігації та робить стійкішими до впливу РЕБ. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Telegram-канал "Полковник ГШ", пише УНН.

Деталі

Нову модифікацію назвали "Герань-5 К5". На ній виявили модуль "Сусанин" – систему оптико-електронної навігації DSMAC. Вона порівнює зображення місцевості з камери дрона з еталонними супутниковими знімками та за ними визначає його координати.

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Завдяки цьому дрон може продовжувати орієнтуватися навіть за відсутності супутникового сигналу. Водночас DSMAC не є повноцінною заміною супутникової навігації через нижчу точність і фактично виконує роль резервної системи.

Чому вдень "Герань" орієнтується краще

Робота DSMAC сильно залежить від того, наскільки добре камера "бачить" місцевість. На точність впливають освітлення, пора року та навіть довжина тіней у різний час доби. Вночі система працює помітно гірше, якщо немає додаткового освітлення або спеціальної обробки зображення.

Сама технологія не нова. Аналогічну систему росіяни використовують на крилатих ракетах Х-101, а системи такого типу раніше з'явилися на американських Tomahawk.

При цьому подібні рішення застосовує й Україна. Зокрема, системи навігації такого типу встановлюють на українські ударні безпілотники середньої та великої дальності.

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Степан Гафтко

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