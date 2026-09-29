Як росіяни зробили свої "Герані" ще небезпечнішими і чому нова система краще працює вдень

росіяни модернізували реактивні ударні дрони "Герань-5", додавши систему, яка допомагає їм орієнтуватися навіть без супутникової навігації та робить стійкішими до впливу РЕБ. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Telegram-канал "Полковник ГШ", пише УНН.

Деталі

Нову модифікацію назвали "Герань-5 К5". На ній виявили модуль "Сусанин" – систему оптико-електронної навігації DSMAC. Вона порівнює зображення місцевості з камери дрона з еталонними супутниковими знімками та за ними визначає його координати.

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Завдяки цьому дрон може продовжувати орієнтуватися навіть за відсутності супутникового сигналу. Водночас DSMAC не є повноцінною заміною супутникової навігації через нижчу точність і фактично виконує роль резервної системи.

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Робота DSMAC сильно залежить від того, наскільки добре камера "бачить" місцевість. На точність впливають освітлення, пора року та навіть довжина тіней у різний час доби. Вночі система працює помітно гірше, якщо немає додаткового освітлення або спеціальної обробки зображення.

Сама технологія не нова. Аналогічну систему росіяни використовують на крилатих ракетах Х-101, а системи такого типу раніше з'явилися на американських Tomahawk.

При цьому подібні рішення застосовує й Україна. Зокрема, системи навігації такого типу встановлюють на українські ударні безпілотники середньої та великої дальності.

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