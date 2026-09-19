росія переносить виробництво “шахедів” під землю - Osint-аналіз
Київ • УНН
рф будує в «Алабузі» близько 42 000 м² підземних виробничих площ для «шахедів», імовірно після українських ударів. Інфраструктуру також розосереджують.
Особлива економічна зона "Алабуга" будує підземні цехи для виробництва "шахедів". Про це повідомляє моніторинговий канал Dnipro Osint, передає УНН.
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"Алабуга" будує підземні цехи для виробництва "шахедів". Вже побудовано близько 42 000 м² підземного простору під майбутні виробничі потужності. Вочевидь, тема перенесення виробництва під землю з’явилася ще після перших українських ударів по "Алабузі". І зараз ми бачимо, наскільки швидко росіяни розгортають це будівництво
Наголошується, що з часом уся екосистема російських "гераней" стає дедалі складнішою та дорожчою для ураження: виробництво ховають під землю, інфраструктуру розосереджують і додатково захищають
Координати: 55.808719° 52.026664°.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про прискорення процесів щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "шахедів".