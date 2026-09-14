Нове поколінням перехоплювачів для захисту від реактивних "шахедів" - Зеленський очікує прискорення процесів

Президент України Володимир Зеленський заявив про прискорення процесів щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "шахедів", передає УНН.

Доповіді щодо протидії російським "шахедам" і нашої роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "шахедів". Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю

Президент обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат. Фінансову основу для цієї роботи забезпечили.

Були також доповіді й по ситуації на фронті.

Захищаємо наші позиції та обороняємось активно. Особливо вдячний нашим воїнам на Донеччині: 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, 46-й окремій аеромобільній бригаді. Слава Україні!