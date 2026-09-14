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Нове поколінням перехоплювачів для захисту від реактивних "шахедів" - Зеленський очікує прискорення процесів

Київ • УНН

 • 1744 перегляди

Зеленський заявив про прискорення розробки й випробувань нових перехоплювачів дронів. Фінансування роботи вже забезпечили.

Нове поколінням перехоплювачів для захисту від реактивних "шахедів" - Зеленський очікує прискорення процесів

Президент України Володимир Зеленський заявив про прискорення процесів щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "шахедів", передає УНН.

Доповіді щодо протидії російським "шахедам" і нашої роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "шахедів". Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю 

- повідомив Зеленський.

Президент обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат. Фінансову основу для цієї роботи забезпечили. 

Були також доповіді й по ситуації на фронті.

Захищаємо наші позиції та обороняємось активно. Особливо вдячний нашим воїнам на Донеччині: 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, 46-й окремій аеромобільній бригаді. Слава Україні! 

- резюмував Президент.

Зеленський: завдання – тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти росії28.08.26, 19:50 • 6114 переглядiв

Антоніна Туманова

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