Нове поколінням перехоплювачів для захисту від реактивних "шахедів" - Зеленський очікує прискорення процесів
Київ • УНН
Зеленський заявив про прискорення розробки й випробувань нових перехоплювачів дронів. Фінансування роботи вже забезпечили.
Президент України Володимир Зеленський заявив про прискорення процесів щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "шахедів", передає УНН.
Доповіді щодо протидії російським "шахедам" і нашої роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "шахедів". Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю
Президент обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат. Фінансову основу для цієї роботи забезпечили.
Були також доповіді й по ситуації на фронті.
Захищаємо наші позиції та обороняємось активно. Особливо вдячний нашим воїнам на Донеччині: 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, 46-й окремій аеромобільній бригаді. Слава Україні!
Зеленський: завдання – тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти росії28.08.26, 19:50 • 6114 переглядiв