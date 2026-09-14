Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики, росія погодилася вчинити так само - Трамп
Київ • УНН
Трамп заявив, що Україна й росія погодилися не атакувати енергетичні об’єкти одна одної. Він також закликав Зеленського припинити удари по запасах дизпалива рф.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики рф. росія погодилася вчинити так само, написав Трамп у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.
Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах російської енергетики. росія погодилася вчинити так само
Він знову заявив, що зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між росією та Україною, а не Іраном.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп закликав свого українського колегу Володимира Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в росії, заявивши, що вони спричиняють дефіцит цього палива у всьому світі.
Трамп підтвердив, що закликав Президента України Володимира Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в росії.