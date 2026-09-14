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Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики, росія погодилася вчинити так само - Трамп

Київ • УНН

 • 14738 перегляди

Трамп заявив, що Україна й росія погодилися не атакувати енергетичні об’єкти одна одної. Він також закликав Зеленського припинити удари по запасах дизпалива рф.

Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики, росія погодилася вчинити так само - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики рф. росія погодилася вчинити так само, написав Трамп у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН

Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах російської енергетики. росія погодилася вчинити так само 

- написав Трамп. 

Він знову заявив, що зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між росією та Україною, а не Іраном. 

Доповнення

Президент США Дональд Трамп закликав свого українського колегу Володимира Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в росії, заявивши, що вони спричиняють дефіцит цього палива у всьому світі.

Трамп підтвердив, що закликав Президента України Володимира Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в росії.  

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Truth Social
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран