Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики, росія погодилася вчинити так само - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики рф. росія погодилася вчинити так само, написав Трамп у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.

Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах російської енергетики. росія погодилася вчинити так само - написав Трамп.

Він знову заявив, що зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між росією та Україною, а не Іраном.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп закликав свого українського колегу Володимира Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в росії, заявивши, що вони спричиняють дефіцит цього палива у всьому світі.

Трамп підтвердив, що закликав Президента України Володимира Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в росії.