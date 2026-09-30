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росія могла готувати вбивства Каспарова та інших опозиціонерів у США — ЗМІ

Київ • УНН

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США висунули обвинувачення п’ятьом людям, яких пов’язують із підготовкою замахів на російських опозиціонерів. Доказів особистого наказу Путіна немає.

росія могла готувати вбивства Каспарова та інших опозиціонерів у США — ЗМІ
Гаррі Каспаров

Російські спецслужби могли готувати вбивства опозиційних діячів за кордоном, зокрема Гаррі Каспарова та колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова. Про це повідомляє УНН із посиланням на матеріали Міністерства юстиції США та розслідування El Mundo.

Частину операцій, за даними американського слідства та ЗМІ, планували провести  цього літа на території США.

Деталі

У середині вересня Міністерство юстиції США оголосило про обвинувачення п’ятьом особам, яких американська прокуратура пов’язує з мережею, що діяла в інтересах російських розвідувальних служб. За версією слідства, мережа займалася стеженням за російськими дисидентами та перебіжчиками, підготовкою можливих убивств, а також диверсійними операціями в країнах, які підтримують Україну.

В обвинувальних документах йдеться, що влітку 2026 року учасники мережі завербували людину, яка перебувала у США, для спостереження за відомим російським опозиціонером, ім’я якого в матеріалах справи приховане під позначенням Victim-1. Йому передали дві адреси, пов’язані з ціллю, та інструкції щодо прихованої фото- і відеофіксації. Після виконання завдання організатори запропонували близько 40 тисяч доларів за те, щоб усунути  людину. Коли завербований відмовився від безпосереднього вбивства, йому запропонували знайти іншого виконавця. Один з організаторів також заявляв, що має контакти групи в Мексиці, яка могла б виконати таке завдання.

За даними прокуратури США, підготовка операції тривала щонайменше з кінця липня. У серпні завербованій особі передавали геолокацію, адреси та рекомендації щодо конспірації, зокрема наказували переводити телефон в авіарежим і видаляти переписку.

Кого могли планувати вбити

Американське Міністерство юстиції не розкриває імена потенційних жертв.

Водночас El Mundo із посиланням на джерела повідомляє, що першою жертвою міг бути колишній депутат держдуми рф Ілля Пономарьов, який після виїзду з росії живе між Україною та США. Мережа російських шпигунів могла стежити за його будинком та офісом у Вашингтоні. 

Окремо видання повідомило про загрозу для колишнього чемпіона світу з шахів та російського опозиціонера Гаррі Каспарова. Цього літа американські правоохоронні органи попередили чоловіка про те, що він міг стати ціллю російських спецслужб. Після цього йому нібито надали спеціальну охорону.

Інформацію про підвищену загрозу для Каспарова частково підтверджувала і організація Renew Democracy Initiative, з якою він пов’язаний. Там заявляли, що після інформації американських органів були змушені посилити заходи безпеки.

Контекст

Американське слідство також говорить про окрему операцію, яку кремль міг готувати у Литві. За даними прокуратури, російський куратор завербував громадянина США біля естонсько-російського кордону та доручив йому сфотографувати адресу ще одного російського емігранта поблизу Вільнюса.

Після проведення спостереження виконавцю нібито запропонували близько 25 тисяч доларів за вбивство "цілі". Серед можливих способів обговорювали напад із ножем та використання запальної суміші. Виконавець відмовився.

El Mundo припускає, що головною жертвою у цьому випадку міг бути один із російських опозиційних активістів, які живуть у Литві, зокрема Іван Тютрін. Однак офіційного підтвердження цьому немає. Видання також згадує Володимира Кара-Мурзу серед можливих потенційних цілей, однак його ім’я в матеріалах американської прокуратури також не називається.

Хто проходить у справі

Міністерство юстиції США називає п’ятьох підозрюваних учасників мережі.

Серед них — Юрій Храмеєв, якого американські правоохоронці називають колишнім полковником російських спецслужб, його син Кирило Храмеєв, якого США пов’язують із ФСБ, а також громадяни Куби Оеміс Ромагоса Дурруті та Яйдель Дельгадо Суарес і громадянин Венесуели Анхель Едуардо Кастро.

Їм інкримінують змову з метою фінансування тероризму, а частині фігурантів — також змову з метою організації замовного вбивства. За американським законодавством за окремими пунктами обвинувачення фігурантам можуть загрожувати десятки років ув’язнення.

Мережу пов’язують і з диверсіями в Європі

За даними слідства США, діяльність цієї мережі не обмежувалася переслідуванням російських опозиціонерів. Її учасників також пов’язують із підготовкою диверсій у країнах Європи, які підтримують Україну. У матеріалах справи згадуються операції у Чехії та Литві, а також потенційні цілі у Польщі.

За версією прокуратури, обговорювалися підпали складів, об’єктів залізничної та енергетичної інфраструктури, а також інші атаки проти держав НАТО.

Окремо американська сторона пов’язує учасників мережі з нападом на литовське підприємство, яке виробляло мобільне радіообладнання для українських військових.

Чи є докази особистого наказу путіна

У низці публікацій ЗМІ з’явилася версія, що операції з ліквідації Каспарова та інших опозиціонерів могли проводитися за особистим наказом володимира путіна. Однак у відкритих матеріалах Міністерства юстиції США доказів такого прямого наказу наразі немає. Американська прокуратура вказує на зв’язок підозрюваної мережі з російськими розвідувальними службами та її діяльність в інтересах російської держави, але не стверджує, що наказ про конкретне вбивство особисто віддавав путін.

Що говорять у москві 

Станом на 30 вересня російська влада публічно не надала змістовної відповіді на повідомлення про можливу підготовку вбивств Каспарова, Пономарьова та інших російських опозиціонерів за кордоном.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, НАТО посилює обмін розвідувальними даними через загрозу з боку росії.

Олександра Василенко

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