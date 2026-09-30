Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу

Міністерство фінансів України продовжує опрацьовувати питання застосування норм Податкового кодексу та міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування до лізингових платежів українських авіакомпаній на користь нерезидентів. Відомство очікує від представників галузі приклади некоректного трактування цих операцій та позиції щодо розв'язання проблеми для підготовки узагальнюючої податкової консультації. Про це йдеться у відповіді Мінфіну на запит УНН.

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Мінфін опрацьовує питання, яке стосується не регулювання ринку лізингу загалом, а застосування положень Податкового кодексу України та міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування до доходів нерезидентів, одержаних у вигляді лізингової або орендної плати за надання в користування повітряних суден - повідомили у відомстві.

У чому проблема з оподаткуванням авіалізингу?

Як писав раніше УНН, Бюро економічної безпеки з 2024 року почало трактувати операції з лізингу повітряного транспорту у нерезидентів України як користування обладнанням. За версією слідства українські авіаперевізники повинні були сплачувати роялті за оренду літаків та вертольотів. На основі такого підходу БЕБ відкрило кримінальні провадження щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема щодо МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Роза Вітрів", Н3Operations та "Скайлайн експрес". За даними УНН, в аналогічній справі також може фігурувати ще одна авіакомпанія – "Урга".

Кримінальні справи були відкриті попри те, що майже всі авіаперевізники успішно пройшли податкові перевірки і зауваження у податківців, які стосувались лізингу, були лише до однієї компанії.

Представники авіагалузі наполягають, що проблема виникла через неоднозначне трактування норм законодавства і вона потребує формування єдиного державного підходу.

Раніше у Міністерстві фінансів у відповідь на запит УНН повідомили, що оподаткування операцій із лізингу повітряних суден здійснюється відповідно до Податкового кодексу та міжнародних договорів України. При цьому Податковий кодекс України не передбачає можливості оподаткування авіалізингу як роялті.

Тому підхід Бюро до трактування авіалізингу без зміни податкового законодавства представники авіагалузі називають тиском, який може знищити цілу галузь пасажирських та транспортних перевезень. За даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, 86% авіапарку українських компаній взяті в оренду.

Для врегулювання ситуації питання авіалізингу було винесене на розгляд Комітету з питань податкової політики, бухгалтерського обліку та аудиту Громадської ради при Міністерстві фінансів. За результатами першого засідання вирішено ініціювати створення при Мінфіні робочої групи, яка має напрацювати проєкт узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування лізингових платежів на користь нерезидентів.

Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі

Як повідомили у Мінфіні, за підсумками засідання учасники також домовилися передати відомству практичні приклади лізингових операцій для подальшого аналізу.

За результатами обговорення досягнуто домовленості щодо надання заінтересованими учасниками для подальшого опрацювання практичних прикладів відповідних операцій, зокрема з урахуванням особливостей договорів, укладених авіакомпаніями з компаніями – резидентами різних держав, а також пропозицій та позицій щодо застосування положень Податкового кодексу України та міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування до таких операцій - йдеться у відповіді Мінфіну на запит УНН.

Відомство планує узагальнити та опрацювати зазначені матеріали і на їх основі підготувати проєкт узагальнюючої податкової консультації.

Роботу координуватимуть два профільні департаменти Мінфіну. Зокрема, застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування до доходів нерезидентів опрацьовує Департамент міжнародного оподаткування, а застосування положень Податкового кодексу - Департамент податкової політики Міністерства фінансів.

Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу