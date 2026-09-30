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У дитсадках рф хочуть замінити вивчення букв і цифр "моральними орієнтирами" - ЦПД

Київ • УНН

 • 2268 перегляди

Міністр освіти рф сергій кравцов заявив про новий стандарт дошкільної освіти з акцентом на мораль і культуру. ЦПД назвав це ідеологізацією дітей.

У дитсадках рф хочуть замінити вивчення букв і цифр "моральними орієнтирами" - ЦПД

міністр просвіти рф сергій кравцов заявив, що у вихованні дітей у дитсадках важливішими за вивчення букв і цифр мають стати "моральні орієнтири", знайомство з "рідною культурою", літературою та звичаями. Відповідні положення планують закріпити в новому стандарті дошкільної освіти рф. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у межах цієї політики в російських дитсадках уже запустили проєкти "орлята-дошколята" і "добрі ігри", які використовуються для нав’язування дітям так званих "традиційних духовно-моральних цінностей".

кремль послідовно перетворює російську освіту на інструмент виключно ідеологічного виховання дітей. Пропагандистські наративи тепер намагаються закріпити ще до початку шкільного навчання, нав’язуючи дітям змалку лояльність до влади і готовність воювати

- йдеться у повідомленні.

Раніше ЦПД повідомляв про внесення змін до навчальних програм для старшокласників в рф, де серед очікуваних результатів навчання визначено готовність "служити вітчизні" та "захищати суверенітет".

Нагадаємо

На ТОТ Запоріжжя 1 вересня для дітей провели заняття про "тероризм" та "екстремізм".

росія перетворює освіту на ТОТ України на інструмент мілітаризації дітей - ЦПД02.09.26, 06:32 • 5027 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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