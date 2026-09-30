У дитсадках рф хочуть замінити вивчення букв і цифр "моральними орієнтирами" - ЦПД
Київ • УНН
Міністр освіти рф сергій кравцов заявив про новий стандарт дошкільної освіти з акцентом на мораль і культуру. ЦПД назвав це ідеологізацією дітей.
міністр просвіти рф сергій кравцов заявив, що у вихованні дітей у дитсадках важливішими за вивчення букв і цифр мають стати "моральні орієнтири", знайомство з "рідною культурою", літературою та звичаями. Відповідні положення планують закріпити в новому стандарті дошкільної освіти рф. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що у межах цієї політики в російських дитсадках уже запустили проєкти "орлята-дошколята" і "добрі ігри", які використовуються для нав’язування дітям так званих "традиційних духовно-моральних цінностей".
кремль послідовно перетворює російську освіту на інструмент виключно ідеологічного виховання дітей. Пропагандистські наративи тепер намагаються закріпити ще до початку шкільного навчання, нав’язуючи дітям змалку лояльність до влади і готовність воювати
Раніше ЦПД повідомляв про внесення змін до навчальних програм для старшокласників в рф, де серед очікуваних результатів навчання визначено готовність "служити вітчизні" та "захищати суверенітет".
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