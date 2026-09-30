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Середня зарплата в Україні у серпні зменшилася на 1,1% - Держстат

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Середня зарплата зросла на 23,1% за рік, але знизилася на 1,1% за місяць. Найбільше платили в ІТ, найменше - в освіті.

Середня зарплата в Україні у серпні зменшилася на 1,1% - Держстат

Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за серпень 2026 року в Україні становила 31 892 грн, що на 23,1% більше, ніж у серпні 2025 року, проте на 1,1% менше, ніж у липні поточного року. Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що регіони з найвищим рівнем оплати праці є місто Київ (48 705 грн), Луганська область (33 981 грн) та Київська область (32 404 грн). При цьому регіони з найнижчим рівнем оплати праці - Чернівецька область (22 807 грн) та Кіровоградська область (22 869 грн).

Оплата праці за видами економічної діяльності:

  • найвища - у сфері інформації та телекомунікацій: 79 170 грн;
    • найнижча - в освіті: 19 109 грн.

      Вказується, що зменшення середньої заробітної плати порівняно з липнем спостерігалося в більшості видів економічної діяльності: від 0,4% у діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування до 6,2% у охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги.

      Разом з тим у будівництві, інформації та телекомунікаціях, професійній, науковій та технічній діяльності, мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку, державному управлінні й обороні; обов'язковому соціальному страхуванні, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, а також у операціях з нерухомим майном відбулось збільшення середньої заробітної плати на 0,1–4,7%

      - йдеться у повідомленні.

      У Держстаті додали, що заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності станом на 1 вересня 2026 р. становила 3,8 млрд грн.

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      Вадим Хлюдзинський

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