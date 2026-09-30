Средняя зарплата в Украине в августе уменьшилась на 1,1% — Госстат

$44.820.0350.970.16
ukenru
21:23 • 3358 просмотра
Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок
17:59 • 22713 просмотра
В Киеве после атак на дата-центры возможны сбои в оплате проезда — как расплатиться
17:28 • 23413 просмотра
Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"Photo
16:13 • 31812 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы
Эксклюзив
29 сентября, 15:26 • 21879 просмотра
Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз
29 сентября, 14:54 • 19705 просмотра
"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшиеPhoto
29 сентября, 14:38 • 28442 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo
29 сентября, 14:30 • 15373 просмотра
Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ
29 сентября, 14:15 • 11044 просмотра
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский
29 сентября, 12:41 • 30152 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
75%
758мм
Популярные новости
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 35524 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 26498 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 24352 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 19308 просмотра
Водный кризис на Днестре углубляется: Украина больше не может обеспечить минимальный сброс воды17:41 • 15885 просмотра
публикации
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 24384 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы16:13 • 31812 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo29 сентября, 14:38 • 28442 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 35555 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия29 сентября, 12:41 • 30152 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Испания
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo19:04 • 10875 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 19346 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 26535 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 37509 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 39272 просмотра
Актуальное
Ту-95
Х-101
Facebook
Instagram
Социальная сеть

Средняя зарплата в Украине в августе уменьшилась на 1,1% — Госстат

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Средняя зарплата выросла на 23,1% за год, но снизилась на 1,1% за месяц. Больше всего платили в ИТ, меньше всего — в образовании.

Средняя зарплата в Украине в августе уменьшилась на 1,1% — Госстат

Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций за август 2026 года в Украине составила 31 892 грн, что на 23,1% больше, чем в августе 2025 года, однако на 1,1% меньше, чем в июле текущего года. Об этом сообщает Государственная служба статистики, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что регионами с самым высоким уровнем оплаты труда являются город Киев (48 705 грн), Луганская область (33 981 грн) и Киевская область (32 404 грн). При этом регионами с самым низким уровнем оплаты труда являются Черновицкая область (22 807 грн) и Кировоградская область (22 869 грн).

Оплата труда по видам экономической деятельности:

  • самая высокая — в сфере информации и телекоммуникаций: 79 170 грн;
    • самая низкая — в сфере образования: 19 109 грн.

      Указывается, что уменьшение средней заработной платы по сравнению с июлем наблюдалось в большинстве видов экономической деятельности: от 0,4% в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания до 6,2% в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи.

      Вместе с тем в строительстве, сфере информации и телекоммуникаций, профессиональной, научной и технической деятельности, искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе, государственном управлении и обороне; обязательном социальном страховании, оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, а также в операциях с недвижимым имуществом произошло увеличение средней заработной платы на 0,1–4,7%

      — говорится в сообщении.

      В Госстате добавили, что задолженность по выплате заработной платы по видам экономической деятельности по состоянию на 1 сентября 2026 г. составляла 3,8 млрд грн.

      Напомним

      Министр финансов Украины назвал прожиточный минимум исключительно расчетным показателем. По его словам, необходимо отвязать выплаты от размера прожиточного минимума.

      Кабмин в следующем году планирует увеличить минимальную зарплату на 900 гривен15.09.26, 17:18 • 19424 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Государственный бюджет
      Черновицкая область
      Киевская область
      Кировоградская область
      Луганская область
      Министерство финансов Украины
      Украина
      Киев