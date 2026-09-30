Средняя зарплата в Украине в августе уменьшилась на 1,1% — Госстат
Киев • УНН
Средняя зарплата выросла на 23,1% за год, но снизилась на 1,1% за месяц. Больше всего платили в ИТ, меньше всего — в образовании.
Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций за август 2026 года в Украине составила 31 892 грн, что на 23,1% больше, чем в августе 2025 года, однако на 1,1% меньше, чем в июле текущего года. Об этом сообщает Государственная служба статистики, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что регионами с самым высоким уровнем оплаты труда являются город Киев (48 705 грн), Луганская область (33 981 грн) и Киевская область (32 404 грн). При этом регионами с самым низким уровнем оплаты труда являются Черновицкая область (22 807 грн) и Кировоградская область (22 869 грн).
Оплата труда по видам экономической деятельности:
- самая высокая — в сфере информации и телекоммуникаций: 79 170 грн;
- самая низкая — в сфере образования: 19 109 грн.
Указывается, что уменьшение средней заработной платы по сравнению с июлем наблюдалось в большинстве видов экономической деятельности: от 0,4% в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания до 6,2% в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи.
Вместе с тем в строительстве, сфере информации и телекоммуникаций, профессиональной, научной и технической деятельности, искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе, государственном управлении и обороне; обязательном социальном страховании, оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, а также в операциях с недвижимым имуществом произошло увеличение средней заработной платы на 0,1–4,7%
В Госстате добавили, что задолженность по выплате заработной платы по видам экономической деятельности по состоянию на 1 сентября 2026 г. составляла 3,8 млрд грн.
Напомним
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