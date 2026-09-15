Кабмин в следующем году планирует увеличить минимальную зарплату на 900 гривен

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2027 год планирует установить минимальную зарплату на уровне 9 546 гривен, что на 899 гривен больше, чем в этом году. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Минимальная заработная плата с 1 января 2027 года планируется в размере 9 546 гривен (+899 гривен) - написал Железняк.

Также Железняк сообщил, что прожиточный минимум на одного человека составит 3 559 гривен в месяц с 1 января 2027 года (+350 грн, +10,9%).

Для трудоспособных – 3 691 гривна, для нетрудоспособных – 2 878 гривен.

Отметим, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 8647 гривен, а в почасовом размере — 52 гривны.

Также с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет — 2817 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3512 гривен;

трудоспособных лиц — 3328 гривен;

лиц, утративших трудоспособность, — 2595 гривен;

лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, — 1600 гривен.

Для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Прожиточный минимум применяется для:

общей оценки уровня жизни в Украине, что является основой для реализации социальной политики и разработки отдельных государственных социальных программ;

установления размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту, определения размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, помощи по безработице, а также стипендий и других социальных выплат исходя из требований Конституции Украины и законов Украины;

определения права на назначение социальной помощи;

определения государственных социальных гарантий и стандартов обслуживания и обеспечения в сферах здравоохранения, образования, социального обслуживания и других;

установления величины не облагаемого налогом минимума доходов граждан;

формирования государственного бюджета и местных бюджетов.

Прожиточный минимум влияет и на размер минимальной пенсии, которая рассчитывается исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть минимальная пенсия в этом году составит 2878 гривен.

В июне Верховная Рада приняла законопроект, который является частью обязательств Украины по укреплению верховенства права и очищению судебной власти от недобросовестных элементов. Документ, помимо новых правил проверки судей, устанавливает, что оклад судьи рассчитывается только исходя из полного прожиточного минимума.

Рада утвердила новые правила проверки судей - это часть Ukraine Facility