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Рада утвердила новые правила проверки судей - это часть Ukraine Facility

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Парламент принял закон о единой декларации добропорядочности и родственных связей судей. Это разблокирует более 300 млн евро финансовой помощи от Евросоюза.

Рада утвердила новые правила проверки судей - это часть Ukraine Facility

Верховная Рада приняла законопроект, который является частью обязательств Украины по укреплению верховенства права и очистке судебной власти от недобросовестных элементов. Документ вводит новые правила проверки судей, передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №13165-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судей и родственных связей судьи" поддержали во втором чтении и в целом 242 народных депутата.

Согласно документу, судья обязан подавать декларацию добропорядочности и родственных связей судьи. Отметим, что до этого судья должен был подавать две декларации: декларацию добропорядочности судьи и декларацию родственных связей судьи.

То есть, закон имеет целью объединить две декларации в один документ, который должен подаваться судьями.

Декларация должна подаваться ежегодно до 1 мая путем заполнения документа на официальном веб-сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины по форме, которую определит ВККС.

Декларация добропорядочности и родственных связей судьи состоит из перечня утверждений, правдивость которых судья должен задекларировать путем их подтверждения или неподтверждения, а также из сведений о лицах, с которыми у судьи есть родственные связи

- говорится в законе.

В документе, кроме собственных данных (ФИО, место работы, должность), должны указываться данные лиц, с которыми у судьи есть родственные связи, место их работы или службы, должности, если такие лица являются или в течение последних пяти лет, предшествующих году подачи декларации, были:

  • работниками Высшего совета правосудия (члены, руководители, заместители, работники секретариата);
    • работниками ВККС;
      • судьей, работником аппарата суда;
        • судьей Конституционного суда Украины, работником секретариата Конституционного суда Украины;
          • прокурором, работником правоохранительных органов (органов правопорядка), адвокатом, нотариусом;
            • членом Общественного совета добропорядочности;
              • членом Этического совета, членом Экспертного совета, членом Совещательной группы экспертов, членом Конкурсной комиссии, проводящей отбор кандидатов на должность члена ВККС, членом конкурсной комиссии, проводящей конкурс на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя, дисциплинарного инспектора службы дисциплинарных инспекторов ВСП;
                • должностным лицом Государственной судебной администрации Украины, ее территориальных управлений;
                  • Президентом Украины;
                    • руководителем Офиса Президента или его заместителем;
                      • секретарем СНБО или его заместителем;
                        • народным депутатом, депутатом местного совета;
                          • членом Кабмина;
                            • руководителем или заместителем руководителя НАПК, НАБУ;
                              • Уполномоченным Верховной Рады по правам человека; 
                                • членом Счетной палаты;
                                  • членом Центральной избирательной комиссии;
                                    • членом правления или совета НБУ;
                                      • председателем соответствующего городского, сельского, поселкового совета.

                                        Ранее судьи должны были указывать также в декларации о родственных связях членов Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции, а также членов Общественного совета международных экспертов, который создается в соответствии с законом, определяющим основы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда.

                                        Кроме мониторинга состояния и имущества, в декларацию вводятся новые пункты, которые будут проверять гражданскую и профессиональную позицию судьи. В частности, каждый судья будет обязан официально подтвердить:

                                        • непосещение территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины;
                                          • несотрудничество с оккупационными администрациями рф, начиная с 20 февраля 2014 года;
                                            • использование украинского языка как единственного государственного при осуществлении правосудия и ведении судебных заседаний;
                                              • безоговорочное соблюдение Кодекса судейской этики.

                                                Закон определяет, что к лицам, с которыми у судьи есть родственные связи, относятся:

                                                • лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности с судьей, в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке с судьей;
                                                  • муж, жена, а также родственники каждого из супругов или родственники лиц, которые совместно проживают, но не состоят в браке с судьей (отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, брат, сестра, дед, бабка, прадед, прабабка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, двоюродный брат, двоюродная сестра, усыновитель, усыновленный).
                                                    • ВККС будет проводить проверку деклараций, если они могут свидетельствовать о недостоверности сведений или утверждений, неподаче или несвоевременной подаче документа.

                                                      В то же время ВККС не будет рассматривать информацию о судьях, поступившую из анонимных источников или источник происхождения которой установить невозможно.

                                                      Проверка декларации на предмет недостоверности указанных в ней сведений или утверждений, а также на предмет ее несвоевременной подачи может быть начата не позднее трех лет со дня подачи.

                                                      Если же ВККС в течение 6 месяцев не смогла принять ни одного решения по декларации, то информация о ее недостоверности считается не подтвердившейся.

                                                      После рассмотрения результатов проверки декларации ВККС принимает одно из следующих решений:

                                                      • о подтверждении информации о недостоверности (в частности неполноте) сведений или утверждений, указанных в декларации;
                                                        • о подтверждении информации о неподаче, несвоевременной подаче декларации;
                                                          • о неподтверждении информации о недостоверности (в частности неполноте) сведений или утверждений, указанных в декларации;
                                                            • о неподтверждении информации о неподаче, несвоевременной подаче декларации.

                                                              Законопроект определяет, что такую декларацию должны подавать не только судьи, но и кандидаты на должность судьи.

                                                              Как сообщили в Верховной Раде, документ направлен на выполнение обязательств Украины в рамках Плана Украины, который является частью механизма финансовой поддержки Европейского Союза Ukraine Facility (Украинский фонд).

                                                              В его рамках предусмотрена реформа судебной системы, в частности усиление подотчетности и добропорядочности судей, что включает усовершенствование деклараций добропорядочности и процедур их проверки. Кроме того, Европейская Комиссия в отчете в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года отметила, что для усиления подотчетности судебной власти и общественного доверия к ней Украина должна принять законодательство о пересмотре системы декларирования добропорядочности судей

                                                              - сообщили в Раде.

                                                              Также в ВР указали, что принятый закон поручает Кабмину представить на рассмотрение парламента проект закона о введении временных особенностей процедуры индивидуальной проверки декларации добропорядочности судьи Верховного Суда, высших специализированных судов с участием независимых экспертов.

                                                              Как указал нардеп Ярослав Железняк, принятие законопроекта разблокирует более 300 млн евро от ЕС для Украины.

                                                              Напомним

                                                              Украина рискует впервые потерять часть финансовой помощи Европейского Союза из-за несвоевременного выполнения реформ, предусмотренных программой Ukraine Facility.

                                                              Павел Башинский

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                                                              Кабинет Министров Украины
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                                                              Национальный банк Украины
                                                              Национальное антикоррупционное бюро Украины
                                                              Европейская комиссия
                                                              Верховная Рада
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                                                              Ярослав Железняк
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