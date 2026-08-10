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россия не согласится на "заморозку" войны в Украине без устранения "первопричин" - мид рф

Киев • УНН

 • 2688 просмотра

Заместитель главы мид рф михаил галузин заявил, что россия не согласится на замораживание боевых действий без устранения так называемых "первопричин". Он также раскритиковал действия США в отношении Украины, назвав их противоречивыми.

россия не согласится на "заморозку" войны в Украине без устранения "первопричин" - мид рф

россия не согласится на "замораживание" военных действий в Украине без устранения того, что в москве называют "первопричинами" войны, заявил заместитель главы мид рф михаил галузин росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Как неоднократно говорил президент россии владимир путин, без устранения причин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", - сказал галузин.

Кроме того, галузин раскритиковал действия США в отношении Украины, назвав их "противоречивыми".

"Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений, предоставление разведывательных данных и другое содействие, что не согласуется со стремлением к миру", — заявил галузин.

Напомним

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что замораживание конфликта якобы невозможно из-за позиции Украины. россия настаивает на достижении собственных целей в войне.

Алла Киосак

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