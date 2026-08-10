россия не согласится на "замораживание" военных действий в Украине без устранения того, что в москве называют "первопричинами" войны, заявил заместитель главы мид рф михаил галузин росСМИ, пишет УНН.

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"Как неоднократно говорил президент россии владимир путин, без устранения причин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", - сказал галузин.

Кроме того, галузин раскритиковал действия США в отношении Украины, назвав их "противоречивыми".

"Сами за себя говорят продолжающиеся поставки американских вооружений, предоставление разведывательных данных и другое содействие, что не согласуется со стремлением к миру", — заявил галузин.

Напомним

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что замораживание конфликта якобы невозможно из-за позиции Украины. россия настаивает на достижении собственных целей в войне.