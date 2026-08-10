Во Франции задержали более 400 человек за поджоги лесов

Во Франции правоохранители задержали более 400 человек по подозрению в умышленных или случайных поджогах лесов, которые привели к масштабным разрушениям в стране. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Министерство внутренних дел страны сообщило: среди 420 задержанных — 166 несовершеннолетних.

В одном случае 23-летнего мужчину обвинили в умышленном поджоге 10 пожаров в течение пяти дней в юго-восточном департаменте Вар в прошлом месяце. Ему грозит 15 лет лишения свободы и штраф в размере 150 000 евро - говорится в статье.

Указывается, что поджоги составляют лишь небольшую часть пожаров. Большинство из них считаются случайными: искры могут возникать из-за строительных работ, неисправного электрооборудования, окурков и барбекю.

Напомним

Накануне власти Канады приказали эвакуировать город Саммерленд в Британской Колумбии из-за неконтролируемого лесного пожара Bald Range, который охватил более 5 тысяч гектаров. Причиной пожара стали жаркая сухая погода и сильный ветер.

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