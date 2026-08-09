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В Антарктиде провели уникальную операцию по спасению участника научной экспедиции

Киев • УНН

 • 5980 просмотра

Сотрудника американской станции Мак-Мердо эвакуировали самолетом Airbus A319 из-за серьезных проблем со здоровьем. Спасательная операция прошла в условиях антарктической зимы, пациента доставили в больницу в Новой Зеландии.

В Антарктиде провели уникальную операцию по спасению участника научной экспедиции

Серьезные проблемы со здоровьем возникли у сотрудника Антарктической программы США на американской исследовательской станции Мак-Мердо. Возможностей местной медицинской службы оказалось недостаточно. Национальный научный фонд США забил тревогу и запросил международную помощь, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Спасательная операция должна была пройти в одном из самых суровых и неблагоприятных мест на планете. Эвакуировать больного нужно было в условиях антарктической зимы, которая длится с апреля по сентябрь и сопровождается темнотой, ледяными бурями и экстремально низкими температурами.

Запрос был направлен специализированной австралийской компании Skytraders. Даже для опытных пилотов, летающих в Антарктику, эта ситуация была исключительной. Первую попытку пришлось отменить из-за снежной бури. Наконец, лишь через несколько часов, 31 июля самолет Airbus A319 с позывным Snowbird 1 вылетел в направлении Южного полюса.

"Мы летели в условиях так называемых навигационных сумерек. Это почти полная темнота. Условия были на грани допустимых для самолета. Минус 43 градуса — это самая низкая температура, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться", — позже рассказала второй пилот Луиза Робертсон.

Экипаж направился к аэродрому "Феникс", расположенному недалеко от "Мак-Мердо". Там находится взлетно-посадочная полоса длиной около трех километров, сделанная из утрамбованного снега. Прежде чем Airbus смог совершить посадку, наземным службам пришлось потратить несколько часов на подготовку полосы.

На земле все прошло по плану. Тяжелобольного американца доставили на борт. Сразу после дозаправки Airbus взлетел и взял курс на Крайстчерч в Новой Зеландии. Там пациента доставили в больницу. Власти не разглашают подробностей о заболевании, возрасте или личности этого человека. Известно лишь, что сейчас американец идет на поправку.

Настоящая машина времени: в кризисе Восточной Антарктиды обнаружен древнейший запас воздуха03.11.25, 17:06 • 2536 просмотров

Антонина Туманова

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