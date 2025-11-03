$42.080.01
Эксклюзив
14:53 • 1436 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 4268 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 11908 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 10798 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 12263 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 26971 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 32376 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29449 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
3 ноября, 08:09 • 25135 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26832 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
Настоящая машина времени: в кризисе Восточной Антарктиды обнаружен древнейший запас воздуха

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Ученые обнаружили пузырьки воздуха в ледяном керне в Восточной Антарктиде, содержащие «снимки» 6 миллионов лет климатической истории Земли. Это открытие позволило датировать образец и выявить длительный период охлаждения Земли на 12 градусов Цельсия в эпоху плиоцена.

Настоящая машина времени: в кризисе Восточной Антарктиды обнаружен древнейший запас воздуха

Недавно найденный в антарктическом льду пузырек раскрывает "снимки" 6 миллионов лет климатической истории Земли. Передает УНН со ссылкой на Space.

Детали

Во время экспедиции по холмам Аллан в Восточной Антарктиде, научная команда под руководством Сары Шеклтон из Океанографического института Вудс-Хоул и Джона Хиггинса из Принстонского университета собрала образец топографии ландшафта, значительно превзошедший предыдущие ожидания. Речь идет о пузырьках воздуха, застрявших в ледяном керне - указывается, что тайник воздуха проливает свет на 6 миллионов лет климатической истории Земли.

Команда создала библиотеку того, что мы называем "климатическим снимком", примерно в шесть раз старше любых ранее опубликованных данных из ледяных кернов, дополняя более подробные молодые данные из кернов во внутренней части Антарктиды

– заявил директор COLDEX Эд Брук, палеоклиматолог из Университета штата Орегон.

Чтобы датировать образец, ученые измерили изотоп аргона, а затем команда обнаружила ряд интересных свидетельств предыдущим научным предположениям.

В частности, оказалось, что в течение эпохи плиоцена был длительный период охлаждения, когда Земля остыла примерно на 22 градуса по Фаренгейту (12 градусов по Цельсию).

В дальнейших исследованиях ученые планируют реконструировать уровни парниковых газов в атмосфере, а также - исследовать температуры океана.

Также команды исследователей планируют вернуться на Аллан-Хилл с целью пробурить больше кернов и достать еще больше древнего льда.

По словам директора COLDEX Эд Брук, сейчас разработано комплексное долгосрочное новое исследование этого региона в период между 2026 и 2031 годами. 

Напомним

Ученые из Университета Барселоны создали самую подробную карту морского дна Антарктиды, обнаружив 332 колоссальных подводных каньона, некоторые из которых достигают глубины более 4 километров. Это открытие может изменить представление о влиянии Антарктиды на глобальный климат

С помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба международная команда астрономов впервые обнаружила полутяжелый водяной лед вокруг молодой звезды, похожей на наше Солнце.

Игорь Тележников

ТехнологииПогода и окружающая среда
