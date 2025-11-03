Настоящая машина времени: в кризисе Восточной Антарктиды обнаружен древнейший запас воздуха

Недавно найденный в антарктическом льду пузырек раскрывает "снимки" 6 миллионов лет климатической истории Земли. Передает УНН со ссылкой на Space.

Детали

Во время экспедиции по холмам Аллан в Восточной Антарктиде, научная команда под руководством Сары Шеклтон из Океанографического института Вудс-Хоул и Джона Хиггинса из Принстонского университета собрала образец топографии ландшафта, значительно превзошедший предыдущие ожидания. Речь идет о пузырьках воздуха, застрявших в ледяном керне - указывается, что тайник воздуха проливает свет на 6 миллионов лет климатической истории Земли.

Команда создала библиотеку того, что мы называем "климатическим снимком", примерно в шесть раз старше любых ранее опубликованных данных из ледяных кернов, дополняя более подробные молодые данные из кернов во внутренней части Антарктиды – заявил директор COLDEX Эд Брук, палеоклиматолог из Университета штата Орегон.

Чтобы датировать образец, ученые измерили изотоп аргона, а затем команда обнаружила ряд интересных свидетельств предыдущим научным предположениям.

В частности, оказалось, что в течение эпохи плиоцена был длительный период охлаждения, когда Земля остыла примерно на 22 градуса по Фаренгейту (12 градусов по Цельсию).

В дальнейших исследованиях ученые планируют реконструировать уровни парниковых газов в атмосфере, а также - исследовать температуры океана.

Также команды исследователей планируют вернуться на Аллан-Хилл с целью пробурить больше кернов и достать еще больше древнего льда.

По словам директора COLDEX Эд Брук, сейчас разработано комплексное долгосрочное новое исследование этого региона в период между 2026 и 2031 годами.

