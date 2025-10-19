$41.640.00
Вчені виявили 332 колосальні підводні каньйони біля берегів Антарктиди

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

Вчені з Університету Барселони створили найдетальнішу карту морського дна Антарктиди, виявивши 332 колосальні підводні каньйони, деякі з яких сягають глибини понад 4 кілометри. Це відкриття може змінити уявлення про вплив Антарктиди на глобальний клімат, оскільки каньйони впливають на океанічну циркуляцію та танення льодовиків.

Вчені виявили 332 колосальні підводні каньйони біля берегів Антарктиди

Вчені з Університету Барселони створили найдетальнішу карту морського дна Антарктиди, де виявили 332 колосальні підводні каньйони – деякі з них сягають глибини понад 4 кілометри. Це відкриття може змінити уявлення про вплив Антарктиди на глобальний клімат. Про це пише УНН з посиланням на матеріал в Science Daily.

Деталі

Новітнє дослідження, опубліковане в журналі стало найповнішим каталогом підводних каньйонів Антарктики. Згідно з ним, на дні Південного океану простягається мережа із 332 каньйонів, сформованих льодовиками та потужними потоками осадів.

Потужний сейсмічний поштовх магнітудою 7 балів зафіксували на антарктичній станції "Академік Вернадський"22.08.25, 19:28 • 4916 переглядiв

Автори роботи – Девід Амблас із Барселонського університету та Ріккардо Арозіо з Університетського коледжу Корка – зазначають, що антарктичні каньйони мають значно більший вплив на океанічну циркуляцію й танення льодовиків, ніж вважалося раніше.

Деякі з каньйонів сягають понад 4000 метрів у глибину. Найвражаючіші з них розташовані у Східній Антарктиді, де складні системи долин спускаються з континентального шельфу до глибин океану 

– пояснив Девід Амблас. 

Дослідники виявили суттєві відмінності між східно- та західно-антарктичними каньйонами. Перші – більш розгалужені та U-подібні, що свідчить про тривалий льодовиковий розвиток, тоді як західні – коротші, крутіші й мають V-подібну форму.

Крім геологічного значення, ці структури впливають на клімат: вони сприяють обміну водними масами, формуванню антарктичних придонних вод і транспортуванню теплих течій, що пришвидшують танення шельфових льодовиків.

Коли льодові шельфи слабшають, континентальний лід починає швидше стікати в море, спричиняючи підвищення рівня океану 

– попереджають науковці.

Українські полярники зафільмували унікальний "айсберг-сендвіч": що про нього відомо27.07.25, 08:38 • 3436 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Антарктида