Вчені виявили 332 колосальні підводні каньйони біля берегів Антарктиди
Київ • УНН
Вчені з Університету Барселони створили найдетальнішу карту морського дна Антарктиди, виявивши 332 колосальні підводні каньйони, деякі з яких сягають глибини понад 4 кілометри. Це відкриття може змінити уявлення про вплив Антарктиди на глобальний клімат, оскільки каньйони впливають на океанічну циркуляцію та танення льодовиків.
Вчені з Університету Барселони створили найдетальнішу карту морського дна Антарктиди, де виявили 332 колосальні підводні каньйони – деякі з них сягають глибини понад 4 кілометри. Це відкриття може змінити уявлення про вплив Антарктиди на глобальний клімат. Про це пише УНН з посиланням на матеріал в Science Daily.
Деталі
Новітнє дослідження, опубліковане в журналі стало найповнішим каталогом підводних каньйонів Антарктики. Згідно з ним, на дні Південного океану простягається мережа із 332 каньйонів, сформованих льодовиками та потужними потоками осадів.
Потужний сейсмічний поштовх магнітудою 7 балів зафіксували на антарктичній станції "Академік Вернадський"22.08.25, 19:28 • 4916 переглядiв
Автори роботи – Девід Амблас із Барселонського університету та Ріккардо Арозіо з Університетського коледжу Корка – зазначають, що антарктичні каньйони мають значно більший вплив на океанічну циркуляцію й танення льодовиків, ніж вважалося раніше.
Деякі з каньйонів сягають понад 4000 метрів у глибину. Найвражаючіші з них розташовані у Східній Антарктиді, де складні системи долин спускаються з континентального шельфу до глибин океану
Дослідники виявили суттєві відмінності між східно- та західно-антарктичними каньйонами. Перші – більш розгалужені та U-подібні, що свідчить про тривалий льодовиковий розвиток, тоді як західні – коротші, крутіші й мають V-подібну форму.
Крім геологічного значення, ці структури впливають на клімат: вони сприяють обміну водними масами, формуванню антарктичних придонних вод і транспортуванню теплих течій, що пришвидшують танення шельфових льодовиків.
Коли льодові шельфи слабшають, континентальний лід починає швидше стікати в море, спричиняючи підвищення рівня океану
Українські полярники зафільмували унікальний "айсберг-сендвіч": що про нього відомо27.07.25, 08:38 • 3436 переглядiв