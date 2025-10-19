Вчені виявили 332 колосальні підводні каньйони біля берегів Антарктиди

Вчені з Університету Барселони створили найдетальнішу карту морського дна Антарктиди, виявивши 332 колосальні підводні каньйони, деякі з яких сягають глибини понад 4 кілометри. Це відкриття може змінити уявлення про вплив Антарктиди на глобальний клімат, оскільки каньйони впливають на океанічну циркуляцію та танення льодовиків.