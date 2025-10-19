Ученые обнаружили 332 колоссальных подводных каньона у берегов Антарктиды
Киев • УНН
Ученые из Университета Барселоны создали самую подробную карту морского дна Антарктиды, обнаружив 332 колоссальных подводных каньона, некоторые из которых достигают глубины более 4 километров. Это открытие может изменить представления о влиянии Антарктиды на глобальный климат, поскольку каньоны влияют на океаническую циркуляцию и таяние ледников.
Детали
Новейшее исследование, опубликованное в журнале, стало самым полным каталогом подводных каньонов Антарктики. Согласно ему, на дне Южного океана простирается сеть из 332 каньонов, сформированных ледниками и мощными потоками осадков.
Авторы работы – Дэвид Амблас из Барселонского университета и Риккардо Арозио из Университетского колледжа Корка – отмечают, что антарктические каньоны оказывают значительно большее влияние на океаническую циркуляцию и таяние ледников, чем считалось ранее.
Некоторые из каньонов достигают более 4000 метров в глубину. Самые впечатляющие из них расположены в Восточной Антарктиде, где сложные системы долин спускаются с континентального шельфа к глубинам океана
Исследователи выявили существенные различия между восточно- и западно-антарктическими каньонами. Первые – более разветвленные и U-образные, что свидетельствует о длительном ледниковом развитии, тогда как западные – короче, круче и имеют V-образную форму.
Помимо геологического значения, эти структуры влияют на климат: они способствуют обмену водными массами, формированию антарктических придонных вод и транспортировке теплых течений, ускоряющих таяние шельфовых ледников.
Когда ледовые шельфы ослабевают, континентальный лед начинает быстрее стекать в море, вызывая повышение уровня океана
