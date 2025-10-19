Ученые обнаружили 332 колоссальных подводных каньона у берегов Антарктиды

Ученые из Университета Барселоны создали самую подробную карту морского дна Антарктиды, обнаружив 332 колоссальных подводных каньона, некоторые из которых достигают глубины более 4 километров. Это открытие может изменить представления о влиянии Антарктиды на глобальный климат, поскольку каньоны влияют на океаническую циркуляцию и таяние ледников.