кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW

Кремлю придется пойти на компромисс по требованиям, на которых он давно настаивал — в частности, по многим из тех, что несовместимы не только с последним мирным планом из 20 пунктов, но и с первоначальным планом из 28 пунктов. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Они напомнили о заявлении посла США в НАТО Мэтта Уитакера, по словам которого «мяч сейчас на стороне России», в то время как большие потери, которые российские войска несут в обмен на «очень незначительные» достижения на поле боя, не подталкивают Кремль к попыткам прекратить войну.

Кремль уже дал понять, что не заинтересован в принятии украинских или европейских контрпредложений к любому мирному соглашению, а помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что он «уверен», что предложения, которые украинская и европейская делегации сделали во время переговоров с делегацией США в Майами, будут «довольно неконструктивными» и не «улучшат» предложенное ранее соглашение об урегулировании. — говорится в материале.

Указывается, что Кремль неоднократно выдвигал требования, несовместимые со многими предложениями 20-пунктового плана, и показал, что он не заинтересован в урегулировании, основанном на компромиссах, подобных тем, что, кажется, воплощены в последнем документе.

Путин совсем недавно, 19 декабря, обозначил свою приверженность требованиям, которые он изложил в своей речи в июне 2024 года перед министерством иностранных дел России: полный вывод Украины со всех территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей; отказ Украины от своих стремлений к членству в НАТО и обязательства по нейтралитету; демилитаризация Украины (требование России об ограничении украинских военных таким образом, чтобы Украина не могла защитить себя), денацификация Украины (требование России о замене нынешнего украинского правительства пророссийским марионеточным правительством), международное признание аннексий Россией четырех украинских областей и Крыма в международных соглашениях; и отмена всех западных санкций против России — напоминают в ISW.

Там подчеркивают, что требования Путина от июня 2024 года по сути повторяли его требования с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Кремлевские чиновники также утверждали, что Россия и Соединенные Штаты достигли взаимопонимания на основе требований Путина от июня 2024 года во время саммита на Аляске в августе 2025 года, но никаких публично доступных соглашений на саммите не было.

«Постоянные ссылки Кремля на речь от июня 2024 года и якобы соглашения с Аляски демонстрируют отклонение Кремлем предложений, изложенных в планах из 28 и 20 пунктов, относительно замораживания текущих линий в Запорожской и Херсонской областях или во всех четырех областях. ... Демонстративное нежелание России идти на компромиссы и ее непоколебимое обязательство достичь своих первоначальных военных целей с 2022 года свидетельствуют о том, что перспективы того, что это мирное соглашение прекратит войну, сейчас остаются низкими», — резюмируют аналитики.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал 20 пунктов «базового документа об окончании войны».

