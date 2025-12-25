кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW

$42.100.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 23800 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 35607 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 22026 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 31105 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 36523 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 20818 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 21610 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36502 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52177 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71838 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Рост рубля создает новую угрозу для российской экономики - СМИ24 декабря, 20:11 • 6866 просмотра
"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский залVideo24 декабря, 21:40 • 4164 просмотра
россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины24 декабря, 21:59 • 9584 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые01:45 • 4424 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic02:17 • 10525 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 23800 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 19446 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 35607 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 31105 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 36524 просмотра
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 13240 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 24770 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 12826 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 38547 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 34490 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Аналитики ISW считают, что кремлю придется пойти на компромисс по своим требованиям, несовместимым с мирным планом. россия не заинтересована в урегулировании на основе компромиссов, что подтверждается ее постоянными ссылками на требования 2024 года.

кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW

Кремлю придется пойти на компромисс по требованиям, на которых он давно настаивал — в частности, по многим из тех, что несовместимы не только с последним мирным планом из 20 пунктов, но и с первоначальным планом из 28 пунктов. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Они напомнили о заявлении посла США в НАТО Мэтта Уитакера, по словам которого «мяч сейчас на стороне России», в то время как большие потери, которые российские войска несут в обмен на «очень незначительные» достижения на поле боя, не подталкивают Кремль к попыткам прекратить войну.

Кремль уже дал понять, что не заинтересован в принятии украинских или европейских контрпредложений к любому мирному соглашению, а помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что он «уверен», что предложения, которые украинская и европейская делегации сделали во время переговоров с делегацией США в Майами, будут «довольно неконструктивными» и не «улучшат» предложенное ранее соглашение об урегулировании.

— говорится в материале.

кремль скептически оценил попытки Украины и Европы изменить мирный план Трампа22.12.25, 00:24 • 4032 просмотра

Указывается, что Кремль неоднократно выдвигал требования, несовместимые со многими предложениями 20-пунктового плана, и показал, что он не заинтересован в урегулировании, основанном на компромиссах, подобных тем, что, кажется, воплощены в последнем документе.

Путин совсем недавно, 19 декабря, обозначил свою приверженность требованиям, которые он изложил в своей речи в июне 2024 года перед министерством иностранных дел России: полный вывод Украины со всех территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей; отказ Украины от своих стремлений к членству в НАТО и обязательства по нейтралитету; демилитаризация Украины (требование России об ограничении украинских военных таким образом, чтобы Украина не могла защитить себя), денацификация Украины (требование России о замене нынешнего украинского правительства пророссийским марионеточным правительством), международное признание аннексий Россией четырех украинских областей и Крыма в международных соглашениях; и отмена всех западных санкций против России

— напоминают в ISW.

"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23.12.25, 04:14 • 31579 просмотров

Там подчеркивают, что требования Путина от июня 2024 года по сути повторяли его требования с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Кремлевские чиновники также утверждали, что Россия и Соединенные Штаты достигли взаимопонимания на основе требований Путина от июня 2024 года во время саммита на Аляске в августе 2025 года, но никаких публично доступных соглашений на саммите не было.

«Постоянные ссылки Кремля на речь от июня 2024 года и якобы соглашения с Аляски демонстрируют отклонение Кремлем предложений, изложенных в планах из 28 и 20 пунктов, относительно замораживания текущих линий в Запорожской и Херсонской областях или во всех четырех областях. ... Демонстративное нежелание России идти на компромиссы и ее непоколебимое обязательство достичь своих первоначальных военных целей с 2022 года свидетельствуют о том, что перспективы того, что это мирное соглашение прекратит войну, сейчас остаются низкими», — резюмируют аналитики.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал 20 пунктов «базового документа об окончании войны».

россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24.12.25, 16:30 • 35614 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
