$44.140.0350.670.29
ukenru
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Каллас ответила на слова Трампа с предупреждением союзникам относительно Ормузского пролива с упоминанием об Украине

Киев • УНН

Глава дипломатии ЕС подчеркнула важность поддержки Украины и обсуждения безопасности судоходства. Каллас назвала ослабление санкций США опасным.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула важность того, чтобы внимание к Ближнему Востоку не отвлекало внимание от Украины, при этом она также указала, что в интересах Европы оставить Ормузский пролив открытым, и государства-члены обсудят, что они могут сделать, о чем она заявила в понедельник перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

"Во-первых, мы начнем с обсуждения Европейской стратегии безопасности. Важно, чтобы государства-члены имели согласие, потому что государства-члены должны быть на борту, с тем, что в ней должно быть. Поэтому мы проведем широкое обсуждение того, какие различные аспекты государства-члены хотят видеть в этой Стратегии безопасности", - отметила Каллас.

Затем мы перейдем к обсуждению Украины. Конечно, важно, чтобы внимание к Ближнему Востоку не отвлекало внимание от Украины. Чтобы внимание там не исчезло. Мы видим, что ослабление санкций в отношении нефти, в отношении России, со стороны США является опасным прецедентом, потому что сейчас нам нужно, чтобы у них было меньше денег для ведения войны, чем больше. И, конечно, вы знаете, что закрытие Ормузского пролива также выгодно России для финансирования этой войны. Нам нужно сделать больше по этому поводу

- сообщила Каллас.

"А потом, конечно, мы обсудим Ближний Восток. И все, что происходит на Ближнем Востоке, также влияет на Украину. Это влияет на других партнеров. И там главной темой будет то, как сохранить Ормузский пролив открытым", - указала Каллас.

На просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что НАТО столкнется с "очень плохим будущим", если союзники США не помогут в открытии Ормузского пролива, и обеспокоены ли в ЕС тем, что война на Ближнем Востоке будет больше связана с Украиной и НАТО, Каллас указала: "Понятно, что все эти театры безопасности очень тесно связаны, когда речь идет о возможностях, необходимых в Украине или на Ближнем Востоке, когда также речь идет о нашем внимании".

"Это очень, очень понятно. И игроки или наши противники также используют это. Итак, это очень, очень понятно", - отметила она.

"Сейчас в наших интересах сохранить Ормузский пролив открытым, и именно поэтому мы также обсуждаем, что мы можем сделать в этом отношении с европейской стороны", - указала Каллас.

"Мы общались с американскими коллегами на разных уровнях по этому поводу. Но, конечно, ситуация очень нестабильна", - добавила глава дипломатии ЕС.

Дополнение

Ранее Трамп предупредил НАТО о "очень плохом будущем", если союзники не помогут открыть Ормузский пролив, и заявил, что он также может отложить запланированный саммит с главой Китая Си Цзиньпином, в комментариях, опубликованных Financial Times в воскресенье.

Но, как пишет издание, несмотря на свое предупреждение, Трамп пессимистично настроен относительно того, что союзники США прислушаются к его просьбам о помощи.

"У нас есть такая организация, как НАТО, - сказал Трамп, который часто критиковал альянс. - Мы были очень любезны. Нам не нужно было помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас... Но мы помогли им. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем там для них, а они не будут там для нас. И я не уверен, что они там будут".

На просьбу уточнить, какая именно помощь ему нужна, Трамп ответил: "Что угодно". Он добавил, что союзники должны прислать минные тральщики, которых у Европы гораздо больше, чем у США.

Юлия Шрамко

