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На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник Булгакову

Киев • УНН

 • 2188 просмотра

Памятник Булгакову на Андреевском спуске демонтировали по решению Киевсовета. Работу передали на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая.

На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник Булгакову

В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске. Его передали на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая, передает УНН со ссылкой на департамент охраны культурного наследия КГГА.

Памятник Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске в Киеве, демонтировали и передали на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая. Ранее наследница обратилась в межведомственную рабочую группу по вопросам организационно-правовых мер по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, с просьбой передать ей работу отца для личного хранения 

— говорится в сообщении.

В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов19.12.25, 09:49 • 11850 просмотров

Напомним

Решение о демонтаже монумента из публичного пространства столицы было принято Киевским городским советом 18 декабря 2025 года.

Решение о демонтаже памятника принято с учетом экспертного заключения Украинского института национальной памяти относительно принадлежности объектов, посвященных российскому писателю Михаилу Булгакову, к символике российской имперской политики. Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Согласно ему, фигура Булгакова отнесена к перечню лиц, которые используются российской пропагандой для глорификации российской имперской политики и требуют устранения из публичного пространства.

Антонина Туманова

КультураКиев
Законы
российская пропаганда
Киевский городской совет
Киев