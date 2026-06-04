На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник Булгакову
Киев • УНН
Памятник Булгакову на Андреевском спуске демонтировали по решению Киевсовета. Работу передали на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая.
В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске. Его передали на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая, передает УНН со ссылкой на департамент охраны культурного наследия КГГА.
Памятник Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске в Киеве, демонтировали и передали на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая. Ранее наследница обратилась в межведомственную рабочую группу по вопросам организационно-правовых мер по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, с просьбой передать ей работу отца для личного хранения
В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов19.12.25, 09:49 • 11850 просмотров
Напомним
Решение о демонтаже монумента из публичного пространства столицы было принято Киевским городским советом 18 декабря 2025 года.
Решение о демонтаже памятника принято с учетом экспертного заключения Украинского института национальной памяти относительно принадлежности объектов, посвященных российскому писателю Михаилу Булгакову, к символике российской имперской политики. Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Согласно ему, фигура Булгакова отнесена к перечню лиц, которые используются российской пропагандой для глорификации российской имперской политики и требуют устранения из публичного пространства.