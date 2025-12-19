В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
06:45 • 2280 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
02:37 • 10895 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 15222 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
18 декабря, 23:33 • 15282 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 15166 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 19585 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 27508 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 35202 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 23814 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 21572 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
92%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
10-летняя украинка стала самой молодой жертвой теракта во время празднования Хануки в Сиднее18 декабря, 22:41 • 4730 просмотра
Трамп планирует подписать оборонный бюджет США с помощью Украине18 декабря, 22:55 • 10812 просмотра
Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС19 декабря, 00:57 • 11007 просмотра
Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины01:55 • 7062 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД03:53 • 7330 просмотра
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 35202 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 26073 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 43565 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 41604 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 66847 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Чак Шумер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Белый дом
Одесса
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 41604 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 31796 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 30775 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 37448 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 42631 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
ТикТок

В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Киевский городской совет принял решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов, связанных с российской империей и срср. Среди них памятники Михаилу Булгакову, Анне Ахматовой, Михаилу Глинке и советские надписи.

В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов

Киевский городской совет на очередном заседании поддержал решение убрать из публичного пространства столицы еще 15 объектов и элементов, связанных с российской империей и советским союзом. Среди них – памятники Михаилу Булгакову, Анне Ахматовой, Михаилу Глинке и советские надписи на зданиях и площадях города. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Согласно решению Киевсовета от 13 июля 2023 года, в перечень объектов, подлежащих устранению из публичного пространства Киева, внесен 251 памятный объект. Сейчас демонтировано более 170 из них. Еще 36 объектов готовят к демонтажу или корректировке балансодержатели. Отдельно 37 объектов являются памятниками культурного наследия, поэтому работы с ними возможны только после согласования с Министерством культуры Украины

- говорится в сообщении.

Согласно решению Киевсовета, будут демонтированы или обновлены следующие объекты:

  • памятники Дмитрию Мануильскому, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой, Михаилу Булгакову;
    • знак "Киев – город-герой" с советской звездой;
      • памятный камень к 100-летию Ленина;
        • мемориальные доски Петру Чайковскому и Шевченковскому райкому КП(б)У;
          • с Житнего рынка (Подольский район) уберут декоративные надписи "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" и цитату "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов";
            • со зданий и знаков на Столичном шоссе, ул. Архитектора Городецкого, Ивана Драча и в черте города — уберут советскую символику;
              • памятный знак "Нулевой километр" ("Глобус" возле Майдана Независимости) обновят — с него исчезнут названия российских городов, а украинские скорректируют в соответствии с актуальными;
                • мемориальная доска Виктору Васнецову будет изменена — уберут слово "русский", а саму доску планируют перенести по реальному адресу проживания художника;
                  • памятник воинам-освободителям возле Свято-Михайловской больницы осовременят: даты 1941–1945 изменят на 1939–1945, тексты выполнят на украинском, а формулировку "Великая Отечественная война" заменят на "Вторая мировая война"

                    Каждый вопрос относительно памятных объектов рассматривается комплексно – с учетом исторического контекста, символического значения и чувствительности темы для общества. В то же время Украина имеет собственных выдающихся деятелей, культурных фигур и современных Героев, память о которых заслуживает достойного представления в публичном пространстве столицы

                    - отметила депутат Киевсовета Анна Старостенко.

                    Суд решил судьбу усадьбы Терещенко: прокуратура отстояла возвращение памятника городу17.12.25, 13:37 • 2848 просмотров

                    Ольга Розгон

                    ОбществоПолитикаКиев
                    российская пропаганда
                    Война в Украине
                    Майдан Незалежности
                    Киевская городская государственная администрация
                    Киевский городской совет
                    Украина
                    Киев