В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов
Киев • УНН
Киевский городской совет принял решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов, связанных с российской империей и срср. Среди них памятники Михаилу Булгакову, Анне Ахматовой, Михаилу Глинке и советские надписи.
Киевский городской совет на очередном заседании поддержал решение убрать из публичного пространства столицы еще 15 объектов и элементов, связанных с российской империей и советским союзом. Среди них – памятники Михаилу Булгакову, Анне Ахматовой, Михаилу Глинке и советские надписи на зданиях и площадях города. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Согласно решению Киевсовета от 13 июля 2023 года, в перечень объектов, подлежащих устранению из публичного пространства Киева, внесен 251 памятный объект. Сейчас демонтировано более 170 из них. Еще 36 объектов готовят к демонтажу или корректировке балансодержатели. Отдельно 37 объектов являются памятниками культурного наследия, поэтому работы с ними возможны только после согласования с Министерством культуры Украины
Согласно решению Киевсовета, будут демонтированы или обновлены следующие объекты:
- памятники Дмитрию Мануильскому, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой, Михаилу Булгакову;
- знак "Киев – город-герой" с советской звездой;
- памятный камень к 100-летию Ленина;
- мемориальные доски Петру Чайковскому и Шевченковскому райкому КП(б)У;
- с Житнего рынка (Подольский район) уберут декоративные надписи "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" и цитату "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов";
- со зданий и знаков на Столичном шоссе, ул. Архитектора Городецкого, Ивана Драча и в черте города — уберут советскую символику;
- памятный знак "Нулевой километр" ("Глобус" возле Майдана Независимости) обновят — с него исчезнут названия российских городов, а украинские скорректируют в соответствии с актуальными;
- мемориальная доска Виктору Васнецову будет изменена — уберут слово "русский", а саму доску планируют перенести по реальному адресу проживания художника;
- памятник воинам-освободителям возле Свято-Михайловской больницы осовременят: даты 1941–1945 изменят на 1939–1945, тексты выполнят на украинском, а формулировку "Великая Отечественная война" заменят на "Вторая мировая война"
Каждый вопрос относительно памятных объектов рассматривается комплексно – с учетом исторического контекста, символического значения и чувствительности темы для общества. В то же время Украина имеет собственных выдающихся деятелей, культурных фигур и современных Героев, память о которых заслуживает достойного представления в публичном пространстве столицы
Суд решил судьбу усадьбы Терещенко: прокуратура отстояла возвращение памятника городу17.12.25, 13:37 • 2848 просмотров