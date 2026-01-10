Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением

В Киеве и области была проблема на одном из звеньев энергосистемы, из-за чего применялись экстренные графики отключения. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Ряд районов постепенно возвращается к графикам отключения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство энергетики и главу КГВА Тимура Ткаченко.

В Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. В левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений - сообщили в Минэнерго.

Как сообщил Ткаченко, по имеющейся информации, была проблема на одном из звеньев энергосистемы, из-за чего по команде НЭК Укрэнерго в Киеве применены экстренные отключения электроэнергии.

Сейчас специалисты уже решили проблему. Поэтому, общее питание восстанавливается. Это позволит снять экстренные отключения и вернуться к отключениям по графикам. Однако там, где идет работа над ликвидацией последствий вражеских атак - ограничения все еще останутся - сообщил Ткаченко.

Что говорят в Укрэнерго

Энергетикам удалось оперативно устранить причину вынужденного введения аварийных отключений в нескольких областях, сообщили в Укрэнерго.

По данным компании, потребители Киева, Киевской, Житомирской и Полтавской областей постепенно возвращаются к почасовым обесточиваниям по графикам.

На Левобережье Киевщины и в отдельных районах Киева аварийные отключения продолжат применяться - резюмировали в Укрэнерго.

Напомним

В Киеве и Киевской области применены экстренные графики отключения электроэнергии. В столице остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта.