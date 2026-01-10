$42.990.00
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 6774 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 6416 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 11999 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 20803 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 40568 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 35415 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 34913 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28756 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22655 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У Києві та Київській області стабілізували ситуацію з електропостачанням після проблеми на одній з ланок енергосистеми. Екстрені відключення скасовуються, більшість районів повертаються до планових графіків.

Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням

У Києві та області була проблема на одній з ланок енергосистеми, через що застосовувалися екстрені графіки відключення. Наразі ситуацію вдалося стабілізувати. Низка районів поступово повертається до графіків відключення. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство енергетики та очільника КМВА Тимура Ткаченка. 

У Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень 

- повідомили в Міненерго. 

Як повідомив Ткаченко, за наявною інформацією, була проблема на одній з ланок енергосистеми, через що за командою НЕК Укренерго в Києві застосовані екстерні відключення електроенергії.

Зараз фахівці вже вирішили проблему. Тому, загальне живлення відновлюється. Це дасть змогу зняти екстрені відключення і повернутися до відключень за графіками. Проте там, де йде робота над ліквідацією наслідків ворожих атак - обмеження все ще залишаться 

- повідомив Ткаченко. 

Що кажуть в Укренерго

Енергетикам вдалося оперативно усунути причину вимушеного запровадження аварійних відключень у кількох областях, повдіомили в Укренерго.

За даними компанії, споживачі Києва, Київської, Житомирської і Полтавської областей поступово повертаються до погодинних знеструмлень за графіками.

На Лівобережжі Київщини та в окремих районах Києва аварійні відключення продовжать застосовуватись 

- резюмували в Укренерго.

Нагадаємо 

У Києві та Київській області застосовано екстрені графіки відключення електроенергії. У столиці зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.  

Павло Башинський

