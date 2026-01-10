Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням
Київ • УНН
У Києві та Київській області стабілізували ситуацію з електропостачанням після проблеми на одній з ланок енергосистеми. Екстрені відключення скасовуються, більшість районів повертаються до планових графіків.
У Києві та області була проблема на одній з ланок енергосистеми, через що застосовувалися екстрені графіки відключення. Наразі ситуацію вдалося стабілізувати. Низка районів поступово повертається до графіків відключення. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство енергетики та очільника КМВА Тимура Ткаченка.
У Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень
Як повідомив Ткаченко, за наявною інформацією, була проблема на одній з ланок енергосистеми, через що за командою НЕК Укренерго в Києві застосовані екстерні відключення електроенергії.
Зараз фахівці вже вирішили проблему. Тому, загальне живлення відновлюється. Це дасть змогу зняти екстрені відключення і повернутися до відключень за графіками. Проте там, де йде робота над ліквідацією наслідків ворожих атак - обмеження все ще залишаться
Що кажуть в Укренерго
Енергетикам вдалося оперативно усунути причину вимушеного запровадження аварійних відключень у кількох областях, повдіомили в Укренерго.
За даними компанії, споживачі Києва, Київської, Житомирської і Полтавської областей поступово повертаються до погодинних знеструмлень за графіками.
На Лівобережжі Київщини та в окремих районах Києва аварійні відключення продовжать застосовуватись
Нагадаємо
У Києві та Київській області застосовано екстрені графіки відключення електроенергії. У столиці зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.